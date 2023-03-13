Когда нужно возвращать субсидию: разъяснение Пенсионного фонда

Правительство помогает украинцам, которые не могут самостоятельно оплачивать жилищно-коммунальные услуги, расходы на управление многоквартирным домом, коммунальные услуги, приобретение сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива и т.д. Эти граждане могут оформить субсидию.

Субсидия — безвозвратная адресная государственная социальная помощь потребителям.

Но есть два случая, когда потребитель должен вернуть излишне выплаченную субсидию. Мы расскажем, кто может получить субсидию и когда ее придется возвращать.

Кто может оформить субсидию

Субсидию могут получить граждане Украины, иностранцы и лица без гражданства, на законных основаниях находящиеся на территории Украины, проживающие в жилых помещениях:

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один из членов домохозяйства, зарегистрированных в жилом помещении (доме);

один из членов домохозяйства, не зарегистрированных в жилом помещении (доме), но фактически проживающих в нем на основании договора найма (аренды) жилья в случае, когда им начисляется плата за жилищно-коммунальные услуги;

индивидуальные застройщики, дома которых не приняты в эксплуатацию в случае, когда им начисляется плата за жилищно-коммунальные услуги;

несовершеннолетние, оставшиеся без родительской опеки по заявлению опекуна (попечителя).

Когда нужно возвращать субсидию

В Пенсионном фонде рассказали, когда потребители должны вернуть субсидию. Существует только два случая, согласно законодательству Украины:

если в заявлении или декларации была указана недостоверная информация и это повлияло на установление права на жилищную субсидию и определение ее размера, который в результате превысил десять не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (170 грн); когда человек не сообщил об обстоятельствах, влияющих на пересмотр права на назначение жилищной субсидии или его размеры, в течение 30 календарных дней со дня их возникновения.

— В случае назначения жилищной субсидии на следующий период уполномоченный орган может содержать сумму излишне выплаченной жилищной субсидии при выплате ежемесячных сумм субсидий. При этом текущие выплаты могут быть уменьшены не более чем на 20%, — объяснили в Пенсионном фонде.

Кто не может получить субсидию

Получить субсидию не могут:

семьи, имеющие квартиру площадью более 130 кв. м., или жилой дом более 230 кв. м.;

семьи, владеющие автомобилем, которому не больше пяти лет;

семьи, имеющие два или более авто, которым не больше пятнадцати лет. Однако это не касается наличия прицепа или мопеда;

кто-то из членов семьи, прописанных в конкретном домохозяйстве, в течение года перед обращением на субсидию совершил покупку сумму более 50 тыс. грн. Впрочем, это не касается расходов на лечение;

имеющие депозит на сумму свыше 100 тыс. грн;

семьи, не вернувшие субсидию, которая была им выплачена сверх должного.

Ранее мы рассказывали, как оформить субсидию через Дію. По ссылке найдешь пошаговую инструкцию.

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