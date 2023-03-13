Когда нужно возвращать субсидию: разъяснение Пенсионного фонда

Правительство помогает украинцам, которые не могут самостоятельно оплачивать жилищно-коммунальные услуги, расходы на управление многоквартирным домом, коммунальные услуги, приобретение сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива и т.д. Эти граждане могут оформить субсидию.
Субсидия — безвозвратная адресная государственная социальная помощь потребителям.
Субсидия — безвозвратная адресная государственная социальная помощь потребителям.
Но есть два случая, когда потребитель должен вернуть излишне выплаченную субсидию. Мы расскажем, кто может получить субсидию и когда ее придется возвращать.
Субсидию могут получить граждане Украины, иностранцы и лица без гражданства, на законных основаниях находящиеся на территории Украины, проживающие в жилых помещениях:
В Пенсионном фонде рассказали, когда потребители должны вернуть субсидию. Существует только два случая, согласно законодательству Украины:
— В случае назначения жилищной субсидии на следующий период уполномоченный орган может содержать сумму излишне выплаченной жилищной субсидии при выплате ежемесячных сумм субсидий. При этом текущие выплаты могут быть уменьшены не более чем на 20%, — объяснили в Пенсионном фонде.
Получить субсидию не могут:
Ранее мы рассказывали, как оформить субсидию через Дію. По ссылке найдешь пошаговую инструкцию.
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