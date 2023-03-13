Коли треба повертати субсидію: роз’яснення Пенсійного фонду

Уряд допомагає українцям, які не можуть самостійно сплачувати за житлово-комунальні послуги, витрати на управління багатоквартирним будинком, комунальні послуги, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива тощо. Ці громадяни можуть оформити субсидію.

Субсидія — безповоротна адресна державна соціальна допомога споживачам.

Але є два випадки, коли споживач має повернути надмірно виплачену субсидію. Ми розповімо, хто може отримати субсидію та коли її доведеться повертати.

Хто може оформити субсидію

Субсидію можуть отримати громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які на законних підставах перебувають на території України, що проживають у житлових приміщеннях:

Зараз також дивляться

один із членів домогосподарства, які зареєстровані в житловому приміщенні (будинку);

один із членів домогосподарства, які не зареєстровані в житловому приміщенні (будинку), але фактично проживають у ньому на підставі договору найму (оренди) житла у разі, коли їм нараховується плата за житлово-комунальні послуги;

індивідуальні забудовники, будинки яких не прийняті в експлуатацію у разі, коли їм нараховується плата за житлово-комунальні послуги;

Неповнолітні, які залишились без батьківської опіки за заявою опікуна (піклувальника).

Коли потрібно повертати субсидію

У Пенсійному фонді розповіли, коли споживачі повинні повернути субсидію. Існує лише два випадки, згідно з законодавством України:

Якщо у заяві чи декларації було зазначено недостовірну інформацію і це вплинуло на встановлення права на житлову субсидію та визначення її розміру, який в результаті перевищив десять неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (170 грн); коли людина не повідомила про обставини, що впливають на перегляд права на призначення житлової субсидії або її розміри, протягом 30 календарних днів з дня їх виникнення.

— У разі призначення житлової субсидії на наступний період уповноважений орган може утримувати суму надміру виплаченої житлової субсидії під час виплати щомісячних сум субсидій. При цьому поточні виплати можуть бути зменшені не більш як на 20%, — пояснили у Пенсійному фонді.

Хто не може отримати субсидію

Отримати субсидію не можуть:

сім’ї, які мають квартиру площею понад 130 кв. м. або житловий будинок понад 230 кв. м.;

сім’ї, які володіють автівкою, якій не більше п’яти років;

сім’ї, що мають два або більше авто, яким не більше п’ятнадцяти років. Однак це не стосується наявності причепу або мопеда;

хтось із членів сім’ї, які прописані у конкретному домогосподарстві, протягом року перед зверненням на субсидію здійснив покупку на суму понад 50 тис. грн. Утім, це не стосується витрат на лікування;

ті, хто мають депозит на суму понад 100 тис. грн;

сім’ї, що не повернули субсидію, яка була їм виплачена понад належне.

Раніше ми розповідали, як оформити субсидію через Дію. За посиланням знайдеш покрокову інструкцію.

А ще у Вікон є свій Telegram-канал. Підписуйся, аби не пропустити найцікавіше!