Коли треба повертати субсидію: роз’яснення Пенсійного фонду

Уряд допомагає українцям, які не можуть самостійно сплачувати за житлово-комунальні послуги, витрати на управління багатоквартирним будинком, комунальні послуги, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива тощо. Ці громадяни можуть оформити субсидію.
Субсидія — безповоротна адресна державна соціальна допомога споживачам.
Субсидія — безповоротна адресна державна соціальна допомога споживачам.
Але є два випадки, коли споживач має повернути надмірно виплачену субсидію. Ми розповімо, хто може отримати субсидію та коли її доведеться повертати.
Субсидію можуть отримати громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які на законних підставах перебувають на території України, що проживають у житлових приміщеннях:
У Пенсійному фонді розповіли, коли споживачі повинні повернути субсидію. Існує лише два випадки, згідно з законодавством України:
— У разі призначення житлової субсидії на наступний період уповноважений орган може утримувати суму надміру виплаченої житлової субсидії під час виплати щомісячних сум субсидій. При цьому поточні виплати можуть бути зменшені не більш як на 20%, — пояснили у Пенсійному фонді.
Отримати субсидію не можуть:
Раніше ми розповідали, як оформити субсидію через Дію. За посиланням знайдеш покрокову інструкцію.
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