Когда передавать показания воды — до какого числа нужно успеть

Чтобы избежать долгов или переплаты за коммунальные услуги, основным правилом является своевременное представление данных о потребленном. В нашем материале мы рассказываем, когда передавать показатели счетчика за горячую и холодную воду.

Когда передавать показания за воду

Недавно мы рассказывали о росте цен на воду в регионах Украины. Из-за новых тарифов может возникнуть неразбериха в ценах за услуги и сроках их оплаты.

Передавать показатели счетчиков за горячую воду нужно с 11 числа до конца текущего месяца, пишут на сайте Киевтеплоэнерго. С 1 по 10 число этого делать не следует, ведь тогда данные потребления будут некорректными.

Показатели за горячую воду нужно подавать ежемесячно, независимо от того, потреблял (-а) ли ты ее. При внесении данных следует указывать наличие бойлера, если он есть.

Показатели за холодную воду можно передавать с 5 числа до последнего дня текущего месяца, пишут на сайте ЦКС.

Для тех, кто вынужденно покинул свои дома, начисления за воду производятся автоматически на основе среднего объема потребления за предыдущие месяцы. Когда потребители предоставят уточненные данные счетчиков, им проведут перерасчет.

Как подать показатели счетчика за воду

Подавать показания за горячую и холодную воду можно следующими способами:

в личном кабинете на сайте ЦКС;

звонком на горячую линию ЦКС по номеру (044) 247 40 40 или с мобильного 0 800 404 40;

по дополнительным стационарным номерам: (044) 354-86-26; (044) 354-81-12; (044) 354-81-25; (044) 354-81-28; (044) 354-86-41; (044) 354-81-15; (044) 354-86-21; (044) 354-86-24; (044) 354-86-29; (044) 354-86-06;

в сервисах ЦКС;

через ящики по этим адресам.

Раньше мы рассказывали, как передать показания за свет.

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