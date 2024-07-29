Коли передавати показники води — до якого числа треба встигнути

Щоб уникнути боргів чи переплати за комунальні послуги, основним правилом є вчасне подання даних про спожите. У нашому матеріалі розповідаємо, коли передавати показники лічильника за гарячу і холодну воду.

Коли передавати показники за воду

Нещодавно ми розповідали про зростання цін на воду в регіонах України. Через нові тарифи може виникнути плутанина в цінах за послуги й термінах їх оплати.

Передавати показники лічильників за гарячу воду потрібно з 11 числа і до кінця поточного місяця, пишуть на сайті Київтеплоенерго. З 1 по 10 число цього робити не варто, адже тоді дані споживання будуть некоректними.

Показники за гарячу воду потрібно подавати щомісяця, незалежно від того, чи споживав (-ла) ти її. Під час внесення даних потрібно вказувати наявність бойлера, якщо він є.

Показники за холодну воду можна передавати з 5-го числа до останнього дня поточного місяця, пишуть на сайті ЦКС.

Для тих, хто вимушено залишив свої домівки, нарахування за воду здійснюються автоматично на основі середнього обсягу споживання за попередні місяці. Коли споживачі нададуть уточнені дані лічильників, їм зроблять перерахунок.

Як подати показники лічильника за воду

Подавати показники за гарячу і холодну воду можна такими способами:

в особистому кабінеті на сайті ЦКС;

дзвінком на гарячу лінію ЦКС за номером (044) 247 40 40 або з мобільного 0 800 404 40;

за додатковими стаціонарними номерами: (044) 354-86-26; (044) 354-81-12; (044) 354-81-25; (044)354-81-28; (044)354-86-41; (044)354-81-15; (044)354-86-21; (044)354-86-24; (044)354-86-29; (044)354-86-06;

у сервісах ЦКС;

через скриньки за цими адресами.

Раніше ми розповідали, як передати показання за світло.

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