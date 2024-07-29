Економія

Коли передавати показники води — до якого числа треба встигнути

Анастасія Грубрина, журналістка сайту 29 Липня 2024, 16:30
Коли передавати показники за воду
Фото: Unsplash

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