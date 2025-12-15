Когда придут детские выплаты за январь 2026 в Украине: дать поступление на карточку

С 1 января 2026 года в Украине улучшится государственная поддержка семей с детьми.

Юридической основой для этого стал закон №4681-ІХ, который президент Владимир Зеленский подписал 14 ноября 2025 года.

Согласно новому закону, социальные выплаты для родителей будут увеличены, что создаст лучшие условия для материнства (отцовства).

Когда придут обновленные детские выплаты за январь 2026 года — читайте в материале.

Когда придут увеличенные детские выплаты за январь 2026 года

Начиная с января 2026 года каждая женщина после рождения ребенка будет получать единовременно 50 000 гривен, а ежемесячная помощь на уход за ребенком до одного года составит 7 000 гривен. Стандартные 860 грн, которые выплачивались в 2025 году, будут добавляться к этой сумме.

Если за ребенком ухаживают бабушка или дедушка, которые ради этого оставили работу и остаются дома воспитывать ребенка до одного года, государство будет выплачивать им 7 000 грн помощи.

Важно, что увеличенная помощь будет начисляться даже тем детям, которые родились в 2025 году, но еще не достигли года на момент вступления закона в силу.

Кроме того, беременные женщины, не имеющие страхового стажа (то есть официально не работавшие), будут ежемесячно получать по 7 000 грн в период беременности.

Для работающих родителей закон предлагает дополнительные выплаты. Если мама работает на полную ставку, она может получать 8 000 гривен на ребенка в рамках программы «єЯсла».

Особое внимание уделяется детям с инвалидностью: для них размер помощи на уход за ребенком до года и в рамках программы «єЯсла» увеличивается в полтора раза.

Размеры всех этих выплат на 2026 год и в последующие годы будут определяться законом о Государственном бюджете Украины.

Конкретного числа месяца, например: на карту 7 000 грн будет перечислено 10 числа, в законе не прописано.

Обычно в Украине социальные выплаты перечисляются в течение первой половины месяца после того, как заявление на получение помощи подано и оформлено в соответствующих органах социальной защиты.

На счета коммерческих банков средства поступают в период с 4-го по 10-е число. Поэтому можно ожидать, что детские выплаты за январь придут в период с 5 по 15 января.

Ожидать в декабре 2025 года, что придут детские выплаты за январь 2026 года, не стоит.

