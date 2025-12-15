Коли прийдуть дитячі виплати за січень 2026 року в Україні: дати надходження на картку

З 1 січня 2026 року в Україні зміниться на краще державна підтримка сімей із дітьми.

Юридичним підґрунтям для цього став закон №4681-ІХ, який президент Володимир Зеленський підписав 14 листопада 2025 року.

За новим законом соціальні виплати для батьків будуть збільшені, що створюватиме кращі умови для материнства (батьківства).

Коли прийдуть оновлені дитячі виплати за січень 2026 року — читай у матеріалі.

Коли прийдуть збільшені дитячі виплати за січень 2026 року

Починаючи з січня 2026 року кожна жінка після народження дитини отримуватиме одноразово 50 000 гривень, а щомісячна допомога на догляд за дитиною до одного року становитиме 7 000 гривень. Стандартні 860 грн, які виплачували у 2025, додаватимуться до цієї суми.

Якщо за дитиною доглядають бабуся чи дідусь, які заради цього покинули роботу і залишається вдома виховувати дитину до одного року – держава буде виплачувати 7 000 грн допомоги їм.

Важливо, що збыльшена допомога нараховуватиметься навіть тим дітям, які народилися у 2025 році, але ще не досягли року на момент набрання чинності законом.

Крім того, вагітні жінки, які не мають страхового стажу (тобто не працювали офіційно), щомісяця у період вагітності отримуватимуть по 7000 грн.

Для працюючих батьків закон пропонує додаткові виплати. Якщо мама працевлаштована на повний робочий день, вона може отримувати 8 000 гривень на дитину у рамках програми єЯсла.

Читати на тему Гроші ходять за дитиною: як зміняться виплати прийомним батькам Держава запроваджує новий принцип — гроші ходять за дитиною, аби більше дітей отримали шанс виховуватися в родинах, а не в інтернатах.

Особлива увага приділяється дітям з інвалідністю: для них розмір допомоги на догляд за дитиною до року та у рамках єЯсла збільшується в півтора рази.

Розміри всіх цих виплат на 2026 рік і надалі визначатимуться законом про Державний бюджет України.

Конкретного числа місяця, наприклад: на картку 7 000 грн буде перераховано 10‑го числа, у законі не прописано.

Зазвичай в Україні соціальні виплати перераховуються протягом першої половини місяця після того, як заяву на отримання допомоги подано та оформлено у відповідних органах соціального захисту.

На рахунки комерційних банків кошти надходять в період з 4-го до 10-го числа. Тому можна чекати, що дитячі виплати за січень прийдуть у період з 5 по 15 січня.

Очікувати в грудні 2025 на те, що прийдуть дитячі виплати за січень 2026 – не варто.

Дізнайся також, чому не приходить 1000 грн від Зеленського та як все ж отримати її.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!