Чому не приходить 1000 від Зеленського та як все ж отримати її

Вже 14 мільйонів українців подали заявки на державну програму Зимової підтримки. Про це повідомила Юлія Свириденко. Чому не приходить тисяча гривень тим, хто вже подав заяву на неї — читай про можливі помилки в оформленні у матеріалі.

Чому не приходить 1000 гривень Зимової підтримки

За умовами надходження коштів, вони мають надійти протягом 10 днів після подачі заяви. Якщо цей термін минув, а тисячі гривень все немає, тоді шукаємо причину.

Гроші можна отримати у декілька способів: через банки-партнери та через Дію. Почнемо з’ясовувати причини проблем саме з неї.

Чому не прийшла 1000 гривень Зеленського через Дію

Не оновлена версія додатка. Для отримання коштів потрібна остання версія. Тож оновлюємо додаток і подаємо заявку повторно, ретельно перевіряючи всі дані, які заповнюємо.

Банківська картка некоректно прив’язана до Дії. Перевіряємо, щоб картка Національного кешбеку підтягувалась додатком.

Чому не приходить тисяча Зимової підтримки через банк

Не всі громадяни України можуть скористатися Дією. Приміром, ті, хто з будь-якої причини не має ідентифікаційного коду (РНОКПП), особи віком від 65 років, а також опікуни чи інші законні представники неповнолітніх дітей можуть напряму звернутися до банків, які є партнерами програми.

Який тут алгоритм дій? Готуємо документи. При собі потрібно мати український паспорт, в якому (якщо не був оформлений ідентифікаційний код), має стояти позначка про це.

При оформленні виплат на дитину потрібно пред’явити її свідоцтво про народження. А також документи, які доводять статус законного представника (опікуна).

Співробітники банку перевірять ці дані й, у разі будь-якої невідповідності заданим стандартам, можуть відмовити видати кошти. Про це повідомлять одразу на місці.

Якщо ж заяву схвалено, у банку відкриють рахунок та видадуть картку Національний кешбек. Правило для банківських виплат теж саме: чекаємо на зарахування тисячі гривень протягом 10 діб. Про їхнє надходження ти отримаєш сповіщення в SMS або у мобільному додатку банку.

Якщо ж гроші не надійшли, варто звернутися до служби клієнтського обслуговування банку, щоб з’ясувати причини.

Важливо: у разі заборгованості за комунальні послуги чи за наявності накопиченого боргу за несплату аліментів, гроші з картки Національний кешбек можуть бути арештовані. Приводом для арешту стане рішення суду або іншої юридичної інстанції.

Чому не можна отримати 1000 гривень на дитину

При отриманні тисячі гривень на дитину складнощі можуть виникнути, якщо у мами та дитини — різні прізвища. Таке стається, коли у свідоцтві про народження вписане мамине дівоче прізвище.

У цьому випадку виплату значно легше оформити та провести через батька. Звісно, за умови, що він живе в родині, подружжя не розривало шлюбу, і це не спричинить додаткових проблем.

Абсолютна більшість заявників на тисячу Зеленського отримують кошти без будь-яких затримок. Але, якщо вони все ж виникли, технічна служба Дії та сервіси обслуговування клієнтів банків завжди пояснять суть саме твоєї проблеми.

Дізнайся, чи можна зняти готівкою тисячу Зеленського.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!