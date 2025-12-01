Почему не приходит 1000 от Зеленского и как все же получить ее

Уже 14 миллионов украинцев подали заявки на государственную программу Зимової підтримки. Об этом сообщила Юлия Свириденко. Почему не приходит тысяча гривен тем, кто уже подал заявление — читай о возможных ошибках в оформлении в материале.

Почему не приходит 1000 гривен Зимової підтримки

Согласно условиям, средства должны поступить в течение 10 дней после подачи заявления. Если этот срок истек, а тысячи гривен все нет, тогда ищем причину.

Деньги можно получить несколькими способами: через банки-партнеры и через Дію. Начнем выяснять причины проблем именно с нее.

Почему не пришла 1000 гривен Зеленского в Дії

Не обновленная версия приложения. Для получения средств требуется последняя версия. Поэтому обновляем приложение и подаем заявку повторно, тщательно проверяя все данные.

Банковская карта некорректно привязана к Дії. Проверяем, чтобы карточка Национального кэшбека подтягивалась в приложении.

Почему не приходит тысяча Зимової підтримки через банк

Не все граждане Украины могут воспользоваться Дія. К примеру, те, кто по какой-либо причине не имеет идентификационного кода (РНОКПП), лица старше 65 лет, а также опекуны или другие законные представители несовершеннолетних детей могут напрямую обратиться в банки, являющиеся партнерами программы.

Каков тогда алгоритм действий? Готовим документы. При себе нужно иметь украинский паспорт, в котором (если не оформлен идентификационный код) должна стоять отметка об этом.

При оформлении выплат на ребенка нужно предъявить его свидетельство о рождении. А также документы, доказывающие статус законного представителя (опекуна).

Сотрудники банка проверят эти данные, и в случае любого несоответствия заданным стандартам, могут отказать в выдаче средств. Об этом сообщат сразу же на месте.

Когда заявление одобрено, в банке откроют счет и выдадут карточку Национальный кэшбек. Правило для банковских выплат тоже самое: ждем начисления тысячи гривен в течение десяти суток. Об их поступлении будет сообщено в SMS-сообщении или в мобильном приложении банка.

Если деньги не поступили, стоит обратиться в службу клиентского обслуживания банка и выяснить причины.

Важно: в случае задолженности за коммунальные услуги или при наличии накопленного долга за неуплату алиментов, деньги с карты Национальный кэшбек могут быть арестованы. Поводом для ареста станет решение суда или иной юридической инстанции.

Почему нельзя получить 1000 гривен на ребенка

При получении тысячи гривен на ребенка сложности могут возникнуть, если у мамы и ребенка разные фамилии. Такое случается, когда в свидетельстве при рождении вписана мамина девичья фамилия.

В этом случае выплату гораздо легче оформить и провести через отца. Конечно, при условии, что он живет в семье, супруги не расторгали брак, и это не вызовет дополнительных проблем.

Абсолютное большинство заявителей на тысячу Зеленского получают средства без каких-либо задержек. Но если они все же возникли, техническая служба Дії и сервисы обслуживания клиентов банков всегда объяснят суть именно твоей проблемы.

