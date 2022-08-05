Вернуть государству 6500 грн? Кто, почему и как именно должен отдать деньги из єПідтримки

В письме Министерства экономики Украины от 11.05.2022 правительство требует вернуть 6500 грн по программе єПідтримка. Каких именно выплат это касается и кто должен возвращать деньги, читай ниже.

Кто должен вернуть государству 6500 грн єПідтримки?

В письме указано, что среди зарегистрированных заявок на поддержку нашлись нарушители.

По результатам проведенной проверки установлено, что выплаты получили застрахованные лица, являющиеся работниками бюджетных учреждений, что противоречит условиям Программы єПідтримка.

То есть люди, получившие помощь 6500 грн и являющиеся застрахованными работниками бюджетных учреждений, должны в обязательном порядке вернуть средства государству.

Правительство будет обращаться в суд в случае отказа вернуть средства добровольно.

Законно ли требование возвращать государственные выплаты? Юрист Иван Либерман объяснил, может ли государство взимать средства через суд:

Инициатива ошибки исходит от тех, кто получил такую ​​помощь — от простых граждан, — считает юрист.

По его мнению, правительство действительно имеет право обратиться в суд и потребовать возврата средств.

К тому же человеку, кроме возврата тех 6500 грн, нужно будет уплатить еще судебный сбор, а это может быть несколько тысяч гривен.

К тому же придется еще оплатить работу исполнительной службы.

Выиграть такое дело нереально. Ведь государство предоставит все доказательства, а подобного рода суды будут массовыми. Переложить ответственность на разработчиков программы или правительство тоже не получится.

Иван Либерман сообщил, что правительство планирует возобновить финансовую помощь по 6500 грн, ведь многие находившиеся в оккупации украинцы даже не знали, что такая программа существует.

Но чтобы избежать подобных неприятных ситуаций, людям сначала нужно будет пройти временную регистрацию в соответствующих органах местных бюджетов.

Как вернуть деньги государству

Чтобы вернуть средства, нужно сделать перевод на внебюджетный счет Минэкономики по следующим реквизитам:

Министерство экономики Украины

ЕГРПОУ 37508596

UA308201720355119008002079547

в Государственной казначейской службе г. Киев.

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