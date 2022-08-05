Экономия

Вернуть государству 6500 грн? Кто, почему и как именно должен отдать деньги из єПідтримки

Анастасия Грубрина, практикантка сайта 05 августа 2022, 12:00
Хто має повернути державі 6500 гривень єПідтримки
Фото: Unsplash

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