Економія

Повернути державі 6500 грн? Хто, чому та в який спосіб має віддати гроші з єПідтримки

Анастасія Грубрина, практикантка сайту 05 Серпня 2022, 12:00
Хто має повернути державі 6500 гривень єПідтримки
Фото: Unsplash

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