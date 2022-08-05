Повернути державі 6500 грн? Хто, чому та в який спосіб має віддати гроші з єПідтримки

У листі Міністерства економіки України від 11.05.2022 уряд вимагає повернути 6500 грн за програмою єПідтримка. Яких саме виплат це стосується і хто має повертати кошти, читай нижче.

Хто має повернути державі 6500 грн єПідтримки

У листі зазначено, що серед зареєстрованих заявок на єПідтримку знайшлися порушники.

За результатами проведеної перевірки встановлено, що виплати отримали застраховані особи, які є працівниками бюджетних установ, що суперечить умовам Програми єПідтримка.

Тобто люди, які отримали допомогу 6500 грн та були застрахованими працівниками бюджетних установ, мають обов’язково повернути кошти державі.

Уряд звертатиметься до суду в разі відмови повернути кошти добровільно.

Чи законна вимога повертати державні виплати? Юрист Іван Ліберман пояснив, чи може держава стягувати кошти через суд:

Ініціатива помилки виходить від тих, хто отримав таку допомогу — від простих громадян, — вважає юрист.

На його думку, уряд справді має право звернутись до суду та вимагати повернення коштів.

До того ж людині, окрім повернення тих 6500 грн, доведеться сплатити ще судовий збір, а це можуть бути кілька тисяч гривень.

Сюди додається ще й оплата роботи виконавчої служби.

Виграти таку справу нереально. Адже держава надасть усі докази, а ще такі суди будуть масовими. Перекласти відповідальність на розробників програми чи на уряд також не вийде.

Іван Ліберман повідомив, що уряд планує поновити фінансову допомогу по 6500 грн, адже багато українців, які були в окупації, навіть не знали, що така програма існує.

Але, щоб запобігти неприємним ситуаціям, людям спочатку потрібно буде пройти тимчасову реєстрацію у відповідних органах місцевих бюджетів.

Як повернути кошти державі

Щоб повернути кошти, потрібно здійснити переказ на небюджетний рахунок Мінекономіки за такими реквізитами:

Міністерство економіки України

ЄДРПОУ 37508596

UA308201720355119008002079547

в Державній казначейській службі України м. Київ.

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