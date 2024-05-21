Снова валютные “качели”? Курс доллара сегодня и прогнозы

Валютные качели всегда беспокоят украинцев, которые в основном сохраняют свои сбережения в иностранной валюте. О курсе доллара сегодня, 21 мая 2024 года, и какие прогнозы дают эксперты, рассказываем далее в материале.

Курс доллара 21 мая 2024

С утра 21 мая наблюдался рост среднего курса продажи доллара.

В частности, эксперты на сайте Минфин курс доллара по Межбанку и ситуацию объясняют так: активные распродажи доллара Нацбанком к обеду по 39,80 грн позволили несколько выровнять ситуацию со спросом и предложением на торгах.

Официальный курс валют в Украине 21 мая 2024

По данным сайта Минфин, 21 мая средний курс доллара по отношению к гривне в банках Украины составляет:

покупка — 39,5500 грн;

продажа — 40,0500 грн;

курс НБУ — 39,665 грн;

наличный, продажа м 40,10 грн;

наличные, покупка — 40,00 грн.

Средний курс евро к гривне:

покупка — 42,8500 грн;

продажа — 43,5000 грн;

курс НБУ — 43,0802 грн;

наличные, продажа — 43,60 грн;

наличный, покупка — 43,44 грн.

Средний курс злотого по отношению к гривне:

покупка — 9,9000 грн;

продажа — 10,1700 грн;

курс НБУ — 10,1259 грн;

наличные, продажа — 10,15 грн;

наличные, покупка — 10,00 грн.

Средний курс английского фунта к гривне:

покупка — 43,0000 грн;

продажа — 44,5000 грн;

курс НБУ — 43,6167 грн;

наличный, продажа — 44,20 грн;

наличные, покупка — 43,80 грн.

Курс доллара в банках Украины

Курс доллара: прогноз

Начальник департамента казначейства одного из украинских банков Тарас Лесовой в комментарии РБК-Украина пояснил, что эти валютные колебания не являются чем-то значительным или особенным.

— Валютные коридоры на межбанке и наличном рынке будут оставаться на прежнем уровне: соответственно 39-40 грн/доллар и 41-43 грн/евро и 39-41 грн/доллар и 41-43,5 грн/евро, — считает он.

Раньше мы давали советы, как накапливать деньги и в какой валюте это лучше делать.

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