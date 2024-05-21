Снова валютные “качели”? Курс доллара сегодня и прогнозы

Валютные качели всегда беспокоят украинцев, которые в основном сохраняют свои сбережения в иностранной валюте. О курсе доллара сегодня, 21 мая 2024 года, и какие прогнозы дают эксперты, рассказываем далее в материале.
С утра 21 мая наблюдался рост среднего курса продажи доллара.
В частности, эксперты на сайте Минфин курс доллара по Межбанку и ситуацию объясняют так: активные распродажи доллара Нацбанком к обеду по 39,80 грн позволили несколько выровнять ситуацию со спросом и предложением на торгах.
По данным сайта Минфин, 21 мая средний курс доллара по отношению к гривне в банках Украины составляет:
Средний курс евро к гривне:
Средний курс злотого по отношению к гривне:
Средний курс английского фунта к гривне:
Начальник департамента казначейства одного из украинских банков Тарас Лесовой в комментарии РБК-Украина пояснил, что эти валютные колебания не являются чем-то значительным или особенным.
— Валютные коридоры на межбанке и наличном рынке будут оставаться на прежнем уровне: соответственно 39-40 грн/доллар и 41-43 грн/евро и 39-41 грн/доллар и 41-43,5 грн/евро, — считает он.
Раньше мы давали советы, как накапливать деньги и в какой валюте это лучше делать.
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