Знову валютні “гойдалки”? Курс долара сьогодні та прогнози

Валютні “гойдалки” завжди турбують українців, які здебільшого зберігають свої заощадження в іноземній валюті. Про курс долара сьогодні, 21 травня 2024, та які прогнози дають експерти, розповідаємо далі у матеріалі.

Курс долара 21 травня 2024

Зранку 21 травня спостерігалося зростання середнього курсу продажу долара.

Зокрема, експерти на сайті Мінфін курс долара по Міжбанку та ситуацію там пояснюють так: активні розпродажі долара Нацбанком до обіду по 39,80 грн дозволили дещо вирівняти ситуацію із попитом та пропозицією на торгах.

Офіційний курс валют в Україні 21 травня 2024

За даними сайту Мінфін, 21 травня середній курс долара щодо гривні у банках України становить:

купівля — 39,5500 грн;

продаж — 40,0500 грн;

курс НБУ — 39,665 грн;

готівковий, продаж — 40,10 грн;

готівка, купівля — 40,00 грн.

Середній курс євро до гривні:

купівля — 42,8500 грн;

продаж — 43,5000 грн;

курс НБУ — 43,0802 грн;

готівка, продаж — 43,60 грн;

готівковий, покупка — 43,44 грн.

Середній курс злотого до гривні:

купівля — 9,9000 грн;

продаж — 10,1700 грн;

курс НБУ — 10,1259 грн;

готівка, продаж — 10,15 грн;

готівка, купівля — 10,00 грн.

Середній курс англійського фунта до гривні:

купівля — 43,0000 грн;

продаж — 44,5000 грн;

курс НБУ — 43,6167 грн;

готівковий, продаж — 44,20 грн;

готівка, купівля — 43,80 грн.

Курс долара в банках України

Курс долара: прогноз

Начальник департаменту казначейства одного з українських банків Тарас Лєсовий у коментарі РБК-Україна пояснив, що ці валютні коливання не є чимось значним чи особливим.

— Валютні коридори на міжбанку та готівковому ринку залишатимуться на колишньому рівні: відповідно 39-40 грн/долар та 41-43 грн/євро та 39-41 грн/долар та 41-43,5 грн/євро, — вважає він.

Раніше ми давали тобі поради, як накопичувати гроші та в якій валюті це краще робити.

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