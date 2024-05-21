Знову валютні “гойдалки”? Курс долара сьогодні та прогнози

Валютні “гойдалки” завжди турбують українців, які здебільшого зберігають свої заощадження в іноземній валюті. Про курс долара сьогодні, 21 травня 2024, та які прогнози дають експерти, розповідаємо далі у матеріалі.
Зранку 21 травня спостерігалося зростання середнього курсу продажу долара.
Зокрема, експерти на сайті Мінфін курс долара по Міжбанку та ситуацію там пояснюють так: активні розпродажі долара Нацбанком до обіду по 39,80 грн дозволили дещо вирівняти ситуацію із попитом та пропозицією на торгах.
За даними сайту Мінфін, 21 травня середній курс долара щодо гривні у банках України становить:
Середній курс євро до гривні:
Середній курс злотого до гривні:
Середній курс англійського фунта до гривні:
Начальник департаменту казначейства одного з українських банків Тарас Лєсовий у коментарі РБК-Україна пояснив, що ці валютні коливання не є чимось значним чи особливим.
— Валютні коридори на міжбанку та готівковому ринку залишатимуться на колишньому рівні: відповідно 39-40 грн/долар та 41-43 грн/євро та 39-41 грн/долар та 41-43,5 грн/євро, — вважає він.
Раніше ми давали тобі поради, як накопичувати гроші та в якій валюті це краще робити.
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