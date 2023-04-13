Меценатская пенсия в Украине: как это работает и кто сможет получать

Теперь неравнодушные украинцы могут помочь пенсионерам получать повышенную пенсию. В Пенсионном фонде Украины сообщили, что в стране появится дополнительный вид пенсии — меценатская. Мы расскажем, что это за пенсия и как пожертвовать.

Меценатская пенсия: что это такое

Меценатскую пенсию смогут получить украинцы, которым решит помочь родственник или знакомый, сообщили в ПФУ. При пересчете на благотворительную адресную пенсию 10 000 грн, 7000 грн получит тот пенсионер, для которого отправили сумму, остальные 3000 грн пойдут на пенсии другим украинцам.

В ноябре 2022 года президент Владимир Зеленский подписал закон О внесении изменений в некоторые законы Украины об упрощении механизма участия в общеобязательном государственном пенсионном страховании. Основным изменением стала добровольная уплата страховых взносов и благотворительные пожертвования юридических и физических лиц.

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15 февраля 2023 года Пенсионный фонд Украины принял постановление № 8-1, утверждающее порядок уплаты благотворительных пожертвований и их выплаты пенсионерам.

Здесь возникает логичный вопрос: “Зачем отправлять средства через ПФУ, если можно отправить родственнику напрямую и получит 100% суммы?”.

— У нас достаточно людей, которые готовы делать определенные пожертвования и вкладывать свою часть доходов в социально значимые вещи. Я думаю, что какая-то часть потребностей наших малообеспеченных пенсионеров, которых сегодня около 4,7 млн человек, будет покрыта, — убеждена министр социальной политики Оксана Жолнович.

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Как сделать донат на пенсию

Юридические и физические лица, желающие сделать пожертвование на пенсию, должны перевести средства на отдельный счет Пенсионного фонда Украины в Ощадбанке. Такие пожертвования могут быть обезличенными или персонализированными. Если ты хочешь послать средства определенному пенсионеру, нужно предоставить информацию о человеке:

ФИО;

дата рождения;

идентификационный код (или серия и номер паспорта для лиц, по религиозным убеждениям не имеющих налогового номера).

Тогда пенсионер получит к своей пенсии 70% от внесенного взноса уже в следующем месяце. 30% от суммы пожертвования распределят между пенсионерами с самыми низкими пенсиями.

Пожертвование на пенсию можно сделать онлайн через Портал электронных услуг Пенсионного фонда. В правом верхнем углу нужно выбрать опцию Благотворительные пожертвования.

Далее указать сумму, которую хочешь перевести, и данные пенсионера (персонализированной выплаты).

Затем сделать платеж онлайн через сервис Portmone. Комиссия составляет 1,5% суммы, но не менее 3 грн. Средства будут засчитаны в течение трех дней.

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