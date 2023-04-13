Економія

Меценатська пенсія в Україні: як це працює та хто зможе отримувати

Богдана Макалюк, редакторка сайту 13 Квітня 2023, 08:00
Меценатська пенсія в Україні: що це таке та хто може отримати
Фото: Pexels

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