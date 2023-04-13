Меценатська пенсія в Україні: як це працює та хто зможе отримувати

Відтепер небайдужі українці можуть допомогти пенсіонерам отримувати підвищену пенсію. У Пенсійному фонді України повідомили, що в країні з’явиться додатковий вид пенсії — меценатська. Ми розповімо, що це за пенсія та як зробити пожертву.

Меценатська пенсія: що це таке

Меценатську пенсію зможуть отримати ті українці, яким вирішить допомогти родич чи знайомий, повідомили у ПФУ. У разі перерахунку на благодійну адресну пенсію 10 000 грн, 7000 грн отримає той пенсіонер, для якого відправили суму, інші 3000 грн підуть на пенсії іншим українцям.

У листопаді 2022 року президент Володимир Зеленський підписав закон Про внесення змін до деяких законів України щодо спрощення механізму участі у загальнообов’язковому державному пенсійному страхуванні. Основною зміною стала добровільна сплата страхових внесків і благодійні пожертви юридичних та фізичних осіб.

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15 лютого 2023 року Пенсійний фонд України ухвалив постанову № 8-1, яка затверджує порядок сплати благодійних пожертв і їх виплати пенсіонерам.

Тут виникає логічне питання: “Навіщо відправляти кошти через ПФУ, якщо можна відправити родичу напряму і він отримає 100% від суми?”

— У нас є достатньо людей, які готові робити певні пожертви та вкладати свою частину прибутків у соціально значущі речі. Я думаю, що якась частина потреб наших малозабезпечених пенсіонерів, яких на сьогодні близько 4,7 млн осіб, буде покрита, — переконана міністерка соціальної політики Оксана Жолнович.

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Як зробити донат на пенсію

Юридичні та фізичні особи, які хочуть зробити пожертву на пенсію, мають переказати кошти на окремий рахунок Пенсійного фонду України в Ощадбанку. Такі пожертви можуть бути знеособленими або персоналізованими. Якщо ти хочеш надіслати кошти певній особі, треба надати інформацію про людину:

ПІБ;

дата народження;

ідентифікаційний код (або серія і номер паспорта для осіб, які через релігійні переконання не мають податкового номера).

Тоді пенсіонер отримає до своєї пенсії 70% від зробленого внеску вже наступного місяця. 30% від суми пожертви розподілять між пенсіонерами з найнижчими пенсіями.

Пожертву на пенсію можна зробити онлайн через Портал електронних послуг Пенсійного фонду. У правому верхньому куті потрібно вибрати опцію Благодійні пожертви.

Далі вказати суму, яку хочеш переказати, та дані пенсіонера (персоналізованої виплати).

Потім провести платіж онлайн через сервіс Portmone. Комісія становить 1,5% від суми, але не менше ніж 3 грн. Кошти будуть зараховані протягом трьох днів.

Раніше ми розповідали про мінімальну пенсію у 2023 році: у якому розмірі пенсіонери отримуватимуть виплати.

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