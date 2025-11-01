Для тебя Экономия

Что изменится для украинцев с 1 ноября: мобилизация, тарифы, пенсии, ВПО

Юлия Хоменко, редактор сайта 01 ноября 2025, 09:00 4 мин.
Что изменится для украинцев с 1 ноября: мобилизация, тарифы, пенсии, ВПО
Фото Pexels

Загрузка

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь