Что изменится для украинцев с 1 ноября: мобилизация, тарифы, пенсии, ВПО

Уже с 1 ноября 2025 года в Украине вступает в силу ряд важных изменений, касающихся мобилизации, пенсий, коммунальных тарифов, субсидий, статуса внутренне перемещенных лиц и условий для украинских беженцев в Польше.

Мы собрали все главное, что нужно знать украинцам о нововведениях, которые начнут действовать с ноября.

Отсрочка от мобилизации — только онлайн или через ЦНАП

С начала ноября территориальные центры комплектования и социальной поддержки прекращают принимать заявления на отсрочку от мобилизации напрямую от граждан. Все процессы переходят в цифровой формат.

Оформить или продлить отсрочку теперь можно через приложение Резерв+ или в любом удобном Центре предоставления административных услуг. Там администратор отсканирует документы и передаст их в ТЦК в электронном виде. Решение, как и раньше, принимает ТЦК.

В Министерстве обороны отмечают, что более 600 тысяч отсрочек будут продлены автоматически — без очередей, справок и дополнительных обращений.

Речь идет о категориях граждан, информация о которых уже есть в государственных реестрах: людях с инвалидностью, многодетных родителях, студентах, педагогах, научных работниках, родственниках погибших или пропавших без вести военнослужащих.

С 1 ноября отменяется бумажная справка об отсрочке. Единственным подтверждением станет электронный военный документ в Резерв+, который можно показать с телефона или распечатать через Дію либо получить в ЦНАПе.

Пенсии и социальные выплаты без повышения

По данным Пенсионного фонда, в ноябре перерасчет пенсий не предусмотрен. Однако часть граждан должна обязательно пройти процедуру идентификации до 1 ноября.

Это касается получателей социальных пособий, которые до начала полномасштабного вторжения находились на учете на оккупированных или прифронтовых территориях и не обращались за продлением выплат.

В эту категорию входят люди с инвалидностью, лица, не имеющие права на пенсию, и дети с инвалидностью.

Пройти идентификацию можно онлайн — через видеосвязь со специалистом Пенсионного фонда. Для этого необходимо подать заявление в соответствующем разделе портала электронных услуг. После этого гражданин получит уведомление с указанием даты и времени видеоконференции.

Коммунальные тарифы остаются стабильными

С ноября цены на газ, электроэнергию и воду для большинства украинцев останутся без изменений. Тариф на газ от Нафтогаза составит 7,96 гривны за кубометр и будет действовать до конца апреля 2026 года.

Для потребителей других поставщиков стоимость газа колеблется от 7,79 до 9,99 гривны за кубометр.

Для тех, кто использует электроэнергию для отопления, сохраняется льготный тариф — 2,64 гривны за киловатт-час при потреблении до 2000 кВт·ч в месяц. Тарифы на водоснабжение и водоотведение повышаться не будут, однако местные власти имеют право корректировать их в зависимости от региона.

Субсидии пересчитают автоматически

Пенсионный фонд Украины автоматически пересчитает субсидии на новый отопительный сезон 2025–2026 годов. Это касается даже тех семей, у которых летом размер помощи составлял ноль гривен.

Для тех, кто отапливает жилье твердым топливом, предусмотрена отдельная субсидия или льгота на покупку угля и дров.

При этом субсидию не назначат, если домохозяйство имеет задолженность по коммунальным платежам более трех месяцев на сумму свыше 680 гривен. Исключение сделано для детских домов семейного типа, многодетных и приемных семей — для них порог долга составляет 4000 гривен.

Для внутренне перемещенных лиц, проживающих без договора аренды, долги, возникшие до получения справки переселенца, не учитываются.

Новые требования для внутренне перемещенных лиц

До 1 ноября все ВПО должны пройти физическую идентификацию для подтверждения статуса. Это касается малообеспеченных семей, пенсионеров, детей-сирот, людей с инвалидностью, лиц, получающих помощь по уходу, и других получателей социальных выплат.

Те, кто не пройдет идентификацию, могут потерять право на получение помощи. Для маломобильных переселенцев вводится экспериментальный проект бесплатного проживания.

Кроме того, правительство выделяет дополнительные средства на отопительный сезон: около 32 тысяч домохозяйств смогут получить выплату в размере примерно 8 тысяч гривен для закупки твёрдого топлива.

Новые правила для украинцев в Польше

Польша завершает программу бесплатного жилья и питания для украинских беженцев, которая действовала более трех лет.

С 1 ноября центры коллективного размещения будут принимать только уязвимые категории — пенсионеров, людей с инвалидностью средней или тяжелой степени и многодетные семьи. Для них государство сохраняет компенсацию в размере 15 злотых в день.

Все остальные украинцы должны будут самостоятельно оплачивать проживание или искать жилье вне центров. Кроме того, с 12 октября 2025 года в странах ЕС начала действовать система Entry/Exit, которая автоматически фиксирует пересечение границы гражданами третьих стран, включая украинцев.

Подробно о мобилизации студентов и о том, кто подлежит призыву, мы рассказывали ранее.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!