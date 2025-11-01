Що зміниться для українців з 1 листопада: мобілізація, тарифи, пенсії, ВПО

Вже з 1 листопада 2025 року в Україні набуде чинності низка важливих змін, які стосуються мобілізації, пенсій, комунальних тарифів, субсидій, статусу внутрішньо переміщених осіб та умов для українських біженців у Польщі.

Ми зібрали все головне, що потрібно знати українцям про нововведення, які почнуть діяти з листопада.

Відстрочка від мобілізації лише онлайн або через ЦНАП

З початку листопада територіальні центри комплектування та соціальної підтримки припиняють приймати заяви на відстрочку від мобілізації від громадян напряму. Всі процеси переходять у цифровий формат.

Оформити або продовжити відстрочку можна через застосунок Резерв+ або у будь-якому зручному Центрі надання адміністративних послуг.

Там адміністратор відсканує документи та передасть їх до ТЦК в електронному вигляді. Саме ТЦК, як і раніше, ухвалює рішення.

У Міністерстві оборони наголошують, що понад 600 тисяч відстрочок буде продовжено автоматично — без черг, довідок і додаткових звернень.

Йдеться про категорії громадян, інформація про яких є у державних реєстрах: людей з інвалідністю, багатодітних батьків, студентів, педагогів, науковців, родичів загиблих або зниклих безвісти військових.

З 1 листопада скасовується паперова довідка про відстрочку. Єдиним підтвердженням стане електронний військовий документ у Резерв+, який можна показати з телефона або роздрукувати через Дію чи у ЦНАПі.

Пенсії та соціальні виплати без підвищення

За даними Пенсійного фонду в листопаді перерахунку пенсій не буде, однак частина громадян повинна обов’язково пройти процедуру ідентифікації до 1 листопада.

Це стосується одержувачів соціальних допомог, які до початку повномасштабного вторгнення перебували на обліку на окупованих чи прифронтових територіях і не зверталися по продовження виплат.

До цієї категорії належать люди з інвалідністю, особи, які не мають права на пенсію, діти з інвалідністю.

Ідентифікацію можна пройти онлайн — через відеозв’язок із фахівцем Пенсійного фонду. Для цього потрібно подати заяву у відповідному розділі порталу електронних послуг. Після цього громадянин отримає повідомлення із зазначенням дати та часу відеоконференції.

Комунальні тарифи залишаються стабільними

Від листопада ціни на газ, електроенергію та воду для більшості українців залишаться без змін.

Тариф на газ від Нафтогазу становитиме 7,96 гривні за кубометр і діятиме до кінця квітня 2026 року. Для споживачів інших постачальників ціна коливатиметься від 7,79 до 9,99 гривні за кубометр.

Тим, хто використовує електроенергію для опалення, продовжить діяти пільговий тариф 2,64 гривні за кіловат-годину на споживання до 2000 кВт/год на місяць.

Тарифи на водопостачання та водовідведення залишаються без підвищення, але місцева влада має право вносити корективи залежно від регіону.

Субсидії перерахують автоматично

Пенсійний фонд України автоматично перерахує субсидії на новий опалювальний сезон 2025–2026 років. Це стосується навіть тих родин, у яких улітку розмір допомоги становив нуль гривень.

Для тих, хто опалює будинок твердим паливом, передбачено окрему субсидію або пільгу на придбання вугілля чи дров.

Водночас субсидію не нададуть, якщо домогосподарство має заборгованість за комунальні послуги понад три місяці на суму більше ніж 680 гривень.

Виняток зроблено для дитячих будинків сімейного типу, багатодітних і прийомних родин — для них поріг боргу становить 4000 гривень.

Читати на тему Підвищення цін на електроенергію з 1 листопада: чи зростуть тарифи для бізнесу Читай, на скільки хочуть підвищити тариф на електроенергію для бізнесу.

Для внутрішньо переміщених осіб, які живуть без договору оренди, борги, що виникли до отримання довідки переселенця, не враховуються.

Нові вимоги для внутрішньо переміщених осіб

До 1 листопада всі ВПО повинні пройти фізичну ідентифікацію для підтвердження статусу. Йдеться про малозабезпечені родини, пенсіонерів, дітей-сиріт, людей з інвалідністю, осіб, які отримують допомогу на догляд, та інших отримувачів соціальних виплат.

Ті, хто не пройде ідентифікацію, можуть втратити право на отримання допомоги. Для маломобільних переселенців запроваджується експериментальний проєкт безплатного проживання.

Також уряд виділяє додаткові кошти на опалювальний сезон: близько 32 тисяч домогосподарств зможуть отримати виплату у розмірі приблизно 8 тисяч гривень для закупівлі твердого палива.

Нові правила для українців у Польщі

Польща завершує програму безоплатного житла та харчування для українських біженців, яка діяла понад три роки.

Від 1 листопада центри колективного розміщення прийматимуть лише вразливі категорії — пенсіонерів, людей з інвалідністю середнього або тяжкого ступеня та багатодітні сім’ї. Для них держава залишає компенсацію у розмірі 15 злотих на день.

Усі інші українці мають або самостійно оплачувати проживання, або шукати житло поза центрами. Також від 12 жовтня 2025 року у країнах ЄС почала діяти система Entry/Exit, яка автоматично фіксує перетин кордону громадянами третіх країн, зокрема й українцями.

Детально про мобілізацію студентів та хто підлягає призову ми розповідали раніше.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!