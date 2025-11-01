Для тебе Економія

Що зміниться для українців з 1 листопада: мобілізація, тарифи, пенсії, ВПО

Юлія Хоменко, редакторка сайту 01 Листопада 2025, 09:00 4 хв.
Що зміниться для українців з 1 листопада: мобілізація, тарифи, пенсії, ВПО
Фото Pexels

Завантаження

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь