Новые тарифы Киевстар с 6 января 2026: в чем их преимущество и получат ли выгоду абоненты

Один из крупнейших в Украине операторов мобильной связи и интернета — Киевстар — с 6 января 2026 года предлагает своим абонентам два новых тарифа домашнего интернета — Оптимальный и Комфортный.
Они заменят тариф Дом, который больше нельзя будет подключить после 5 января 2026 года. Для тех, кто уже пользуется тарифом Дом, условия не изменятся.
Больше деталей о нововведениях от Киевстар — в материале.
Новые тарифы Киевстар 2026, которые будут действовать с 6 января
Оба новых тарифа — Оптимальный и Комфортный — будут действовать с 6 января и рассчитаны на пользователей домашнего интернета. Их условия:
Тариф Оптимальный (350 грн/мес)
- Скорость: до 300 Мбит/с
- Акция “Легкий старт”: новые абоненты платят только 200 грн/месяц в течение первых трех месяцев — месяц подключения и два следующих.
- Суперсила: Киевстар ТВ
Предложение “Попробуй Гигабит”: новым пользователям доступен гигабитный интернет на три месяца по той же схеме — месяц подключения плюс два следующих.
Тариф Комфортный (450 грн/мес)
- Скорость: до 1 Гбит/с
- Акция “Легкий старт”: 200 грн/месяц в течение первых трех месяцев
- Преимущества: статический IP-адрес без дополнительной платы и доступ к Киевстар ТВ
Также оператор сообщает, что тариф Удача меняет название на Базовый, остальные условия остаются без изменений.
Другие действующие тарифы домашнего интернета от Киевстар
На сегодня в Киевстар доступны четыре тарифа с фиксированным интернетом:
- Обериг РІК — 165 грн/мес
- Базовый (Удача) — 200 грн/мес
- Обериг — 200 грн/мес
- Дом — 350 грн/мес
Тариф Дом можно было подключить только до 5 января 2026 года. Он включал:
- скорость интернета до 1 Гбит/с
- доступ к Киевстар ТВ с более чем 390 телеканалами и библиотекой с более чем 18 тысяч видео
Источник: Киевстар.
Читай также: мобильный интернет станет быстрее — Верховная Рада приняла закон.
Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!