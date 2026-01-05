Новые тарифы Киевстар с 6 января 2026: в чем их преимущество и получат ли выгоду абоненты

Один из крупнейших в Украине операторов мобильной связи и интернета — Киевстар — с 6 января 2026 года предлагает своим абонентам два новых тарифа домашнего интернета — Оптимальный и Комфортный.

Они заменят тариф Дом, который больше нельзя будет подключить после 5 января 2026 года. Для тех, кто уже пользуется тарифом Дом, условия не изменятся.

Новые тарифы Киевстар 2026, которые будут действовать с 6 января

Оба новых тарифа — Оптимальный и Комфортный — будут действовать с 6 января и рассчитаны на пользователей домашнего интернета. Их условия:

Тариф Оптимальный (350 грн/мес)

Скорость: до 300 Мбит/с

Акция “Легкий старт”: новые абоненты платят только 200 грн/месяц в течение первых трех месяцев — месяц подключения и два следующих.

Суперсила: Киевстар ТВ

Предложение “Попробуй Гигабит”: новым пользователям доступен гигабитный интернет на три месяца по той же схеме — месяц подключения плюс два следующих.

Тариф Комфортный (450 грн/мес)

Скорость: до 1 Гбит/с

Акция “Легкий старт”: 200 грн/месяц в течение первых трех месяцев

Преимущества: статический IP-адрес без дополнительной платы и доступ к Киевстар ТВ

Также оператор сообщает, что тариф Удача меняет название на Базовый, остальные условия остаются без изменений.

Другие действующие тарифы домашнего интернета от Киевстар

На сегодня в Киевстар доступны четыре тарифа с фиксированным интернетом:

Обериг РІК — 165 грн/мес

Базовый (Удача) — 200 грн/мес

Обериг — 200 грн/мес

Дом — 350 грн/мес

Тариф Дом можно было подключить только до 5 января 2026 года. Он включал:

скорость интернета до 1 Гбит/с

доступ к Киевстар ТВ с более чем 390 телеканалами и библиотекой с более чем 18 тысяч видео

