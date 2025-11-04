Мобильный интернет станет быстрее: Верховная Рада приняла закон

В Украине готовятся важные изменения в сфере связи. Верховная Рада приняла законопроект №12094, который должен повысить качество мобильного интернета и обеспечить стабильную связь для всех пользователей, независимо от региона.
По данным Министерства цифровой трансформации, закон поможет развивать цифровую инфраструктуру и обеспечить бесперебойное покрытие по всей стране.
Мобильный интернет в Украине станет быстрее и стабильнее
Скорость интернета теперь станет официальным показателем качества: для операторов установят минимальный стандарт количества мегабит в секунду, который будет обязательным для выполнения.
Украинцы смогут самостоятельно проверять качество мобильного интернета прямо со смартфонов.
Данные о скорости и стабильности соединения автоматически будут поступать в Национальную комиссию, регулирующую сферу связи. Это позволит специалистам выявлять слабые места сети и быстрее реагировать на проблемы.
Украинцы смогут проверять качество связи прямо со смартфона
Также документ отменяет мораторий на проверку выполнения условий лицензий, что будет стимулировать операторов развивать сети в отдаленных населенных пунктах.
Кроме того, национальный роуминг будет действовать и после окончания военного положения — пользователи смогут оставаться на связи, даже если сеть их оператора временно не работает.
В Минцифры надеются, что после подписания закона президентом новые нормы позволят сделать мобильный интернет в Украине более быстрым, надежным и доступным для каждого гражданина.
