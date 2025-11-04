Мобильный интернет станет быстрее: Верховная Рада приняла закон

В Украине готовятся важные изменения в сфере связи. Верховная Рада приняла законопроект №12094, который должен повысить качество мобильного интернета и обеспечить стабильную связь для всех пользователей, независимо от региона.

По данным Министерства цифровой трансформации, закон поможет развивать цифровую инфраструктуру и обеспечить бесперебойное покрытие по всей стране.

Мобильный интернет в Украине станет быстрее и стабильнее

Скорость интернета теперь станет официальным показателем качества: для операторов установят минимальный стандарт количества мегабит в секунду, который будет обязательным для выполнения.

Украинцы смогут самостоятельно проверять качество мобильного интернета прямо со смартфонов.

Читать по теме Мобильная связь без преград: власти приняли новые решения в связи с графиками отключений Неужели вооружение и мобильная связь станут лучше?

Данные о скорости и стабильности соединения автоматически будут поступать в Национальную комиссию, регулирующую сферу связи. Это позволит специалистам выявлять слабые места сети и быстрее реагировать на проблемы.

Украинцы смогут проверять качество связи прямо со смартфона

Также документ отменяет мораторий на проверку выполнения условий лицензий, что будет стимулировать операторов развивать сети в отдаленных населенных пунктах.

Кроме того, национальный роуминг будет действовать и после окончания военного положения — пользователи смогут оставаться на связи, даже если сеть их оператора временно не работает.

В Минцифры надеются, что после подписания закона президентом новые нормы позволят сделать мобильный интернет в Украине более быстрым, надежным и доступным для каждого гражданина.

Ранее мы рассказывали, зачем блокируют связь во время тревоги — читай в материале, помогает ли это работе ПВО.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!