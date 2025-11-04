Мобільний інтернет стане швидшим: Верховна Рада ухвалила закон

В Україні готуються важливі зміни у сфері зв’язку. Верховна Рада ухвалила законопроєкт №12094, який має підвищити якість мобільного інтернету та забезпечити стабільний зв’язок для всіх користувачів, незалежно від регіону.

За даними Міністерства цифрової трансформації, закон допоможе розвивати цифрову інфраструктуру та забезпечити безперебійне покриття по всій країні.

Мобільний інтернет в Україні стане швидшим і стабільнішим

Швидкість інтернету тепер стане офіційним показником якості: для операторів встановлять мінімальний стандарт кількості мегабіт на секунду, який буде обов’язковим для виконання.

Українці зможуть самостійно перевіряти якість мобільного інтернету безпосередньо зі смартфонів.

Дані про швидкість і стабільність з’єднання автоматично надходитимуть до Національної комісії, що регулює сферу зв’язку. Це дозволить фахівцям виявляти слабкі місця мережі та швидше реагувати на проблеми.

Українці зможуть перевіряти якість зв’язку просто з смартфона

Також документ скасовує мораторій на перевірку виконання умов ліцензій, що стимулюватиме операторів розвивати мережі у віддалених населених пунктах.

Крім того, національний роумінг діятиме й після завершення воєнного стану — користувачі зможуть залишатися на зв’язку, навіть якщо мережа їхнього оператора тимчасово не працює.

У Мінцифри сподіваються, що після підписання закону президентом нові норми дозволять зробити мобільний інтернет в Україні швидшим, надійнішим і доступним для кожного громадянина.

