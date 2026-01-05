Нові тарифи Київстар з 6 січня 2026: в чому їхня перевага і чи отримають вигоду абоненти

Один з найбільших в Україні операторів мобільного зв’язку та інтернету — Київстар — з 6 січня 2026 року пропонує своїм абонентам два нових тарифи домашнього Інтернету — Оптимальний та Комфортний.

Вони замінять тариф Дім, який більше не можна буде підключити після 5 січня 2026 року. Тарифи для тих, хто вже користується Дім, не зміняться.

Більше деталей про нововведення від Київстар — у матеріалі.

Нові тарифи Київстар 2026, які діятимуть з 6 січня

Обидва нових тарифи — Оптимальний та Комфортний — діятимуть з 6 січня, вони розрахований на користувачів домашнього інтернету. От їхні умови:

Тариф Оптимальний(350 грн/міс)

Швидкість: до 300 Мбіт/с

Акція “Легкий старт”: нові абоненти сплачують лише 200 грн/місяць протягом перших трьох місяців — місяць підключення і ще два наступні.

Суперсила Київстар ТБ.

Діє пропозиція “Спробуй Гігабіт”: новим користувачам доступний гігабітний інтернет на три місяці за тією ж схемою — місяць підключення плюс два наступні.

Тариф Комфортний (450 грн/міс)

Швидкість: до 1 Гбіт/с

Акція “Легкий старт”: 200 грн/місяць протягом перших 3 місяців

Переваги: статична IP-адреса без додаткової плати та додатково Київстар ТБ.

Також оператор повідомляє, що тариф Удача змінює назву на Базовий, інші умови залишаються без змін.

Інші чинні тарифи домашнього інтернету від Київстар

На сьогодні у Київстару доступні чотири тарифи з фіксованим інтернетом:

Оберіг РІК — 165 грн/міс

Базовий (Удача) — 200 гривень/міс

Оберіг — 200 гривень/міс

Дім — 350 гривень/міс

Тариф Дім можна було підключити лише до 5 січня 2026 року. Він передбачав:

швидкість інтернету до 1 Гбіт/с

доступ до Київстар ТБ з більш ніж 390 телеканалами та бібліотекою з понад 18 тисяч відео.

Джерело: Київстар.

