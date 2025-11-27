Для тебя Экономия

Кому стало легче оформить выплаты по программе “єВідновлення”

Дмитрий Резник, редактор сайта Вікна-новини 27 ноября 2025, 15:00 2 мин.
євідновлення изменения
Фото Pexels

Загрузка

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь