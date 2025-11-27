Кому стало легче оформить выплаты по программе “єВідновлення”

Кабинет Министров Украины внес изменения в программу “єВідновлення”, упростив процедуру получения компенсации за поврежденное в результате войны жилье. Теперь владельцы общей собственности могут оформить выплаты даже без согласия всех совладельцев, если кто-то из них уехал, недоступен или не участвует в содержании имущества.

Читай в материале, для кого теперь легче оформить программу “єВідновлення” и кто имеет право на компенсацию.

Облегченные условия оформления выплат по программе “єВідновлення”: что известно

Ранее такое требование блокировало процесс для многих украинцев. По словам премьер-министра Юлии Свириденко, эти изменения ускорят распределение помощи:

Тысячи украинцев смогут быстрее восстановить свои дома, ведь раньше отсутствие согласия от всех совладельцев останавливало процесс

, — отметила она.

Кроме того, Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры выделило 609 миллионов гривен на финансирование программы, что позволит выплатить компенсацию примерно 9 тысяч граждан для ремонта поврежденного жилья.

Программа распространяется на владельцев или совладельцев жилья, поврежденного из-за российской агрессии. Обязательное условие — верификация имущества в Государственном реестре прав.

Изменения особенно упрощают ситуацию для общей собственности: теперь один собственник может подать заявление самостоятельно, без согласия других совладельцев, если он не может с ними связаться.

