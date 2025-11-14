Украинцы могут остаться без компенсации за поврежденное жилье — какие причины

По данным Уполномоченного Верховной Рады по правам человека Дмитрия Лубинца, в Реестр поврежденного и разрушенного имущества подано 986 тысяч сообщений, из которых более 425 тысяч без верифицированной информации из Государственного реестра вещных прав (ГРВП).
Как отмечают в 24 Канале, это приводит к отказу в компенсации, несмотря на наличие права собственности. Читай в материале, какие основные причины отказа в компенсации за разрушенное жилье.
Украинцы не могут получить возмещение за разрушенное жилье: основные причины
В Украине 2,5 миллиона домохозяйств пострадали из-за войны, но многие не смогут получить компенсацию из-за проблем с регистрацией имущества. Основные причины:
- отсутствие оригиналов документов;
- уничтожены архивы Бюро технической инвентаризации (БТИ);
- платные справки из БТИ;
- нехватка информации;
- люди не знают о необходимости регистрации в ГРВП.
Лубинец подчеркнул:
В ходе мероприятия с более чем 4 тысячами участников получено более 150 вопросов о регистрации прав собственности, что свидетельствует о необходимости разъяснительной работы.
Он предлагает упростить процедуру, которая позволит подтверждать собственность копиями документов, решениями местных советов, свидетельствами или старыми архивными данными.
В программе єВідновлення украинцы могут повторно подать заявление без ожидания рассмотрения предыдущего. Министр цифровой трансформации Михаил Федоров пояснил, как это сделать:
- в приложении Дія открыть Отчет о ремонте по предварительному заявлению;
- обозначить Имущество было повреждено повторно;
- подать новое сообщение о повреждении и новое заявление.
Комиссия осмотрит новые повреждения, рассчитает сумму и закроет предыдущее заявление. Если карта єВідновлення не закрыта, система напомнит об этом.
