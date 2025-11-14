Украинцы могут остаться без компенсации за поврежденное жилье — какие причины

По данным Уполномоченного Верховной Рады по правам человека Дмитрия Лубинца, в Реестр поврежденного и разрушенного имущества подано 986 ​​тысяч сообщений, из которых более 425 тысяч без верифицированной информации из Государственного реестра вещных прав (ГРВП).

Как отмечают в 24 Канале, это приводит к отказу в компенсации, несмотря на наличие права собственности. Читай в материале, какие основные причины отказа в компенсации за разрушенное жилье.

Украинцы не могут получить возмещение за разрушенное жилье: основные причины

В Украине 2,5 миллиона домохозяйств пострадали из-за войны, но многие не смогут получить компенсацию из-за проблем с регистрацией имущества. Основные причины:

отсутствие оригиналов документов;

уничтожены архивы Бюро технической инвентаризации (БТИ);

платные справки из БТИ;

нехватка информации;

люди не знают о необходимости регистрации в ГРВП.

Лубинец подчеркнул:

В ходе мероприятия с более чем 4 тысячами участников получено более 150 вопросов о регистрации прав собственности, что свидетельствует о необходимости разъяснительной работы.

Он предлагает упростить процедуру, которая позволит подтверждать собственность копиями документов, решениями местных советов, свидетельствами или старыми архивными данными.

В программе єВідновлення украинцы могут повторно подать заявление без ожидания рассмотрения предыдущего. Министр цифровой трансформации Михаил Федоров пояснил, как это сделать:

в приложении Дія открыть Отчет о ремонте по предварительному заявлению;

обозначить Имущество было повреждено повторно;

подать новое сообщение о повреждении и новое заявление.

Комиссия осмотрит новые повреждения, рассчитает сумму и закроет предыдущее заявление. Если карта єВідновлення не закрыта, система напомнит об этом.

Раньше мы писали, как повторно подать заявку на компенсацию за поврежденное имущество — читай в материале пошаговую инструкцию.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!