Українці можуть лишитися без компенсації за пошкоджене житло — які причини

За даними Уповноваженого Верховної Ради з прав людини Дмитра Лубінця, до Реєстру пошкодженого та зруйнованого майна подано 986 тисяч повідомлень, з яких понад 425 тисяч — без верифікованої інформації з Державного реєстру речових прав (ДРРП).

Як зазначають у 24 Каналі, це призводить до відмови в компенсації, попри наявність права власності. Читай у матеріалі, які є основні причини відмови у компенсації за зруйноване житло.

Українці не можуть отримати відшкодування за зруйноване житло: основні причини

В Україні 2,5 мільйона домогосподарств постраждали через війну, але багато хто не зможе отримати компенсацію через проблеми з реєстрацією майна. Основні причини:

відсутність оригіналів документів;

знищені архіви Бюро технічної інвентаризації (БТІ);

платні довідки з БТІ;

брак інформації;

люди не знають про необхідність реєстрації в ДРРП.

Лубінець наголосив:

Під час заходу з понад 4 тисячами учасників отримано понад 150 запитань щодо реєстрації прав власності, що свідчить про потребу в роз’яснювальній роботі.

Він пропонує спростити процедуру, що дозволить підтверджувати власність копіями документів, рішеннями місцевих рад, свідченнями чи старими архівними даними.

У програмі єВідновлення українці можуть повторно подати заяву без очікування розгляду попередньої. Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров пояснив, як це зробити:

у застосунку Дія відкрити Звіт про ремонт за попередньою заявою;

позначити Майно було пошкоджено повторно;

подати нове повідомлення про пошкодження та нову заяву.

Комісія огляне нові пошкодження, розрахує суму та закриє попередню заяву. Якщо картка єВідновлення не закрита, система про це нагадає.

Раніше ми писали, як повторно подати заявку на компенсацію за пошкоджене майно — читай у матеріалі покрокову інструкцію.

