Кому стало легше оформити виплати за програмою єВідновлення

Кабінет Міністрів України вніс зміни до програми єВідновлення, спростивши процедуру отримання компенсації за пошкоджене внаслідок війни житло. Тепер власники спільної власності можуть оформити виплати навіть без згоди всіх співвласників, якщо хтось із них виїхав, недоступний або не бере участі в утриманні майна.

Читай у матеріалі, для кого тепер легше оформити програму єВідновлення та хто має право на компенсацію.

Полегшені умови оформлення виплат за програмою єВідновлення: що відомо

Раніше така вимога блокувала процес для багатьох українців. За словами прем’єр-міністерки Юлії Свириденко, ці зміни прискорять розподіл допомоги.

Тисячі українців зможуть швидше відновити свої домівки, адже раніше відсутність згоди від усіх співвласників зупиняла процес

, — зазначила вона.

Крім того, Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури виділило 609 мільйонів гривень на фінансування програми, що дозволить виплатити компенсацію приблизно 9 тисячам громадян для ремонту пошкодженого житла.

Програма поширюється на власників або співвласників житла, пошкодженого через російську агресію. Обов’язкова умова — верифікація майна в Державному реєстрі речових прав.

Зміни особливо полегшують ситуацію для спільної власності: тепер один власник може подати заяву самостійно, без згоди інших співвласників, якщо він не може з ними зв’язатися.

Раніше ми писали, як отримати витяг про зруйноване або пошкоджене житло з Дії — читай у матеріалі покрокову інструкцію.

