В Киеве возобновили выдачу продуктовых наборов: кто и где может получить

Из-за войны России против Украины многие граждане нашей страны стали внутренними переселенцами. Власти поддерживают их как денежной помощью, так и гуманитарной. В Киеве ВПЛ и пенсионеры могут получить продуктовые наборы.
Из-за массивных ракетных обстрелов и сбоев в работе энергосистемы в столице не могли выдавать эти наборы.
— Перегрузка работающего оборудования привела к сбою в работе аппаратуры, обеспечивающей функционирование баз социальных служб столицы. В связи с этим регистрация и выдача продуктовых наборов пенсионерам приостановлена. Об этом сообщает Гуманитарный штаб города Киева, — говорится в сообщении КГГА.
Однако уже с 31 октября выдачу продуктовых наборов в Киеве возобновили.
Бесплатные продуктовые наборы от гуманитарного штаба могут получить:
В октябре процедуру получения продуктового набора для пенсионеров максимально упростили. Для этого нужен:
Для получения продуктового набора необходимо оформить заявку в районных центрах предоставления административных услуг (ЦНАП) или в управлении социальной защиты населения (УСЗН).
Люди в столице помогают друг другу, как могут. Ранее мы рассказывали о социальном супермаркете в Киеве, и как он работает.
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