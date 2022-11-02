В Киеве возобновили выдачу продуктовых наборов: кто и где может получить

Из-за войны России против Украины многие граждане нашей страны стали внутренними переселенцами. Власти поддерживают их как денежной помощью, так и гуманитарной. В Киеве ВПЛ и пенсионеры могут получить продуктовые наборы.

Из-за массивных ракетных обстрелов и сбоев в работе энергосистемы в столице не могли выдавать эти наборы.

— Перегрузка работающего оборудования привела к сбою в работе аппаратуры, обеспечивающей функционирование баз социальных служб столицы. В связи с этим регистрация и выдача продуктовых наборов пенсионерам приостановлена. Об этом сообщает Гуманитарный штаб города Киева, — говорится в сообщении КГГА.

Сейчас также смотрят

Однако уже с 31 октября выдачу продуктовых наборов в Киеве возобновили.

Кто может получить продуктовые наборы в Киеве

Бесплатные продуктовые наборы от гуманитарного штаба могут получить:

пенсионеры по возрасту (лица, которые являются пенсионерами и достигли 65 лет);

лица с инвалидностью;

лица, состоящие на учете в территориальных центрах социального обслуживания;

ВПЛ.

Документы для получения продуктового набора

В октябре процедуру получения продуктового набора для пенсионеров максимально упростили. Для этого нужен:

паспорт;

пенсионное удостоверение;

идентификационный код.

Для получения продуктового набора необходимо оформить заявку в районных центрах предоставления административных услуг (ЦНАП) или в управлении социальной защиты населения (УСЗН).

Где получить бесплатный продуктовый набор

Голосеевский район

ул. Ломоносова, 5, I корпус

ул. Васильковская, 27, I корпус

ул. Льва Толстого, 25/2

ул. Маричанская, 5

ул. Ломоносова, 19/11

Дарницкий район

ул. Закревского, 87-Д

ул. Беретти, 18

ул. Сержа Лифаря, 8

Днепровский район

ул. Остафия Дашкевича, 7-А

Оболонский район

просп. Оболонский, 16-А

ул. Озерная, 18-А

Подольский район

ул. Ярославская, 31-Б

ул. Копыловская, 17/19

ул. Братская, 15/9

ул. И. Выговского, 10-В

ул. Галицкая, 13

ул. Мостицкая, 14

ул. Гамалеевская, 32

Святошинский район

ул. Гната Юры, 14-Б

ул. Жмеринская, 22-А

ул. Чернобыльская, 9

просп. Леся Курбаса, 18-Г

Соломенский район

ул. Преображенская, 20/6

Шевченковский район

ул. Богдана Гаврилишина, 11-А

Печерский район

ул. Дружбы Народов, 21

ул. Дружбы Народов, 32-А

ул. Рогнединская, 4-Б

ул. Цитадельная, 4/7

Люди в столице помогают друг другу, как могут. Ранее мы рассказывали о социальном супермаркете в Киеве, и как он работает.

А еще у Вікон есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!