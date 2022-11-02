У Києві поновили видачу продуктових наборів: хто та де може отримати

Через війну Росії проти України багато громадян нашої країни стали внутрішніми переселенцями. Влада підтримує їх як грошовою допомогою, так і гуманітарною. У Києві ВПО та пенсіонери можуть отримати продуктові набори.
Через масивні ракетні обстріли та збої у роботі енергосистеми у столиці не могли видавати ці набори.
— Перевантаження обладнання, що працює, призвело до збою в роботі апаратури, яка забезпечує функціонування баз соціальних служб столиці. У звʼязку з цим реєстрація та видача продуктових наборів пенсіонерам тимчасово призупинена. Про це інформує Гуманітарний штаб міста Києва, — йдеться у повідомленні КМДА.
Однак уже з 31 жовтня видачу продуктових наборів у Києві поновили.
Безплатні продуктові набори від гуманітарного штабу Києві можуть отримати:
У жовтні процедуру отримання продуктового набору для пенсіонерів максимально спростили. Для цього потрібен:
Щоб отримати продуктовий набір, треба оформити заявку в районних центрах надання адміністративних послуг (ЦНАП) або в управлінні соціального захисту населення (УСЗН).
Люди в столиці допомагають одне одному, як можуть. Раніше ми розповідали про соціальний супермаркет у Києві та як він працює.
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