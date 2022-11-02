У Києві поновили видачу продуктових наборів: хто та де може отримати

Через війну Росії проти України багато громадян нашої країни стали внутрішніми переселенцями. Влада підтримує їх як грошовою допомогою, так і гуманітарною. У Києві ВПО та пенсіонери можуть отримати продуктові набори.

Через масивні ракетні обстріли та збої у роботі енергосистеми у столиці не могли видавати ці набори.

— Перевантаження обладнання, що працює, призвело до збою в роботі апаратури, яка забезпечує функціонування баз соціальних служб столиці. У звʼязку з цим реєстрація та видача продуктових наборів пенсіонерам тимчасово призупинена. Про це інформує Гуманітарний штаб міста Києва, — йдеться у повідомленні КМДА.

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Однак уже з 31 жовтня видачу продуктових наборів у Києві поновили.

Хто може отримати продуктові набори в Києві

Безплатні продуктові набори від гуманітарного штабу Києві можуть отримати:

пенсіонери за віком (особи, які є пенсіонерами та досягли 65-річного віку);

особи з інвалідністю;

особи, які перебувають на обліку у територіальних центрах соціального обслуговування;

ВПО.

Документи, щоб отримати продуктовий набір

У жовтні процедуру отримання продуктового набору для пенсіонерів максимально спростили. Для цього потрібен:

паспорт;

пенсійне посвідчення;

ідентифікаційний код.

Щоб отримати продуктовий набір, треба оформити заявку в районних центрах надання адміністративних послуг (ЦНАП) або в управлінні соціального захисту населення (УСЗН).

Де отримати безплатний продуктовий набір

Голосіївський район

вул. Ломоносова, 5, І корпус

вул. Васильківська, 27, І корпус

вул. Льва Толстого, 25/2

вул. Маричанська, 5

вул. Ломоносова, 19/11

Дарницький район

Харківське шосе, 176-Г

вул. Архітектора Вербицького, 9-І

Деснянський район

вул. Закревського, 87-Д

вул. Беретті, 18

вул. Сержа Лифаря, 8

Дніпровський район

вул. Остафія Дашкевича, 7-А

Оболонський район

просп. Оболонський, 16-А

вул. Озерна, 18-А

Подільський район

вул. Ярославська, 31-Б

вул. Копилівська, 17/19

вул. Братська, 15/9

вул. І. Виговського, 10-В

вул. Галицька, 13

вул. Мостицька, 14

вул. Гамаліївська, 32

Святошинський район

вул. Гната Юри, 14-Б

вул. Жмеринська, 22-А

вул. Чорнобильська, 9

просп. Леся Курбаса, 18-Г

Солом’янський район

вул. Преображенська, 20/6

Шевченківський район

вул. Богдана Гаврилишина, 11-А

Печерський район

вул. Дружби Народів, 21

вул. Дружби Народів, 32-А

вул. Рогнідинська, 4-Б

вул. Цитадельна, 4/7

Люди в столиці допомагають одне одному, як можуть. Раніше ми розповідали про соціальний супермаркет у Києві та як він працює.

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