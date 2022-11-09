Пять способов покупки продуктов для экономии времени

Узнайте, как перестать тратить массу времени на закупку продуктов для себя или всей семьи. Покупка продуктов — банальная, но такая нужная задача, на которую современному человеку совершенно не хочется тратить время.

Будь-то менеджеру, удаленному программисту, маме маленького ребенка или бизнес-леди. Конечно же, встречаются любители продуктового шопинга, но даже среди пенсионеров этот процент невелик. Каждому хочется тратить больше времени на себя и свои увлечения вместо стояния в пробках, походов по магазинам и скучного времяпровождения в очереди на кассе супермаркета.

К счастью, сейчас есть уйма способов ускорить этот трудоемкий процесс. Давай рассмотрим несколько из них:

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Делай покупки самостоятельно, но по графику

Чтобы посещать супермаркет как можно реже, нужно тщательно планировать. Лучше выделить полчаса времени на то, чтобы спланировать меню, и написать список продуктов, чем бегать по магазинам каждый день. Такой план можно составлять на неделю, две и даже на месяц. Но самый оптимальный вариант — на неделю.

Чтобы планировать правильно, действуй следующим образом:



поинтересуйся у домочадцев, есть ли у них пожелания по продуктам и блюдам. Кому йогурты, а кому морковку, курицу или шпинат;

продумай меню и составь список блюд на неделю, а исходя из него напиши список продуктов;

выпиши отдельно продукты, которые долго не портятся — их можно закупить сразу на несколько месяцев вперед;

подведи итоги и составь полный список того, что нужно купить на неделю;

отправляйся в супермаркет и купи все необходимое. Желательно попросить помощи у родных, чтобы не тратить на этот процесс много времени и сил. Пусть муж выберет мясо, а дети — сладости и т.п.

Воспользуйся услугами службы доставки

Пожалуй, это один из лучших современных способов сэкономить время. Фирмы доставки продуктов работают только с этой услугой, а значит, оттачивают ее до мелочей.

Персонал обучен выбирать самые свежие продукты, соблюдать товарное соседство, правильно их упаковывать и складывать в сумки. Да и скорость такой доставки обычно впечатляет. Может быть ограничение по весу, но из-за скорости и низкой стоимости доставки можно заказывать продукты чаще, чем раз в неделю.

На киевском рынке сегодня работают далеко не все службы доставки, но стоит отдать должное молодым и прогрессивным компаниям.

Например, Turbo UA. Уже больше года этот сервис доставляет продукты в пять районов столицы, разработал собственную систему поощрений (программу лояльности) и уменьшил время ожидания курьера до 15 минут. А продукты сервис Турбо хранит в специальных дарксторах (складах), гарантируя свежесть и правильные условия хранения.

Купить продукты онлайн в Турбо UA можно как на сайте, так и в удобном приложении. Также у этого сервиса доставки немало других преимуществ:

за выполнение определенных условий ты получаешь турбо-коины, которые потом можно тратить на покупки; широкая зона доставки: Печерский, Голосеевский, Дарницкий, Днепровский и Подольский районы; довольно большой ассортимент продуктов от украинских и зарубежных производителей; возможен заказ электронных и обычных сигарет; в каталоге есть товары непродовольственной группы.

Поэтому заказ в Турбо — это сплошные преимущества и солидная экономия времени. Сервис выбирают менеджеры, молодые мамы, фрилансеры и многие другие. Все те, кому хочется побольше свободного времени для себя и семьи. Поэтому Турбо UA постоянно расширяет ассортимент и зону доставки, чтобы помочь каждому жителю столицы.

Используй плановую доставку из супермаркетов

У многих продуктовых магазинов и супермаркетов есть функция плановой доставки. Ты можешь создать заказ и указать точный день и время, когда его нужно привезти по твоему адресу. Список продуктов можно редактировать или же постоянно заказывать одно и то же, повторяя старый заказ.

Стоит такая услуга в пределах 50-150 грн, а если пользоваться ею только раз в неделю, вряд ли потратишь больше 200-600 грн на такое удовольствие.

Выбирай самовывоз

Совсем не обязательно блуждать между полками с продуктами в поисках самого обыденного — круп, овощей или фруктов. Оформляй заказ в удобном для вас супермаркете онлайн и забирай его самостоятельно.

Зачастую услуга сбора заказа бесплатная. Зато сколько свободного времени и сил ты экономишь! Но и права выбрать что-то интересное и вкусное у тебя никто не отнимает — пусть доставщики соберут крупы и бакалею, а ты прогуляешься в отдел с любимым вином или пирожными. Все равно время сэкономлено.

При заказах продуктов в супермаркетах случаются и недоразумения. Если сборщики заказов перегружены, они могут перепутать список, положить не тот продукт, случайно выбрать продукт из просрочки и даже не положить в пакет некоторые позиции.

Чаще всего виной этому человеческий фактор и большая загруженность сборщиков. А конфликтные ситуации решаются всегда по-разному — это зависит от менеджмента конкретного супермаркета.

Найми помощника

Совсем не обязательно быть миллионером, чтобы позволить себе нанять помощника. Услуги покупки продуктов частными лицами очень популярны за границей, да и у нас входят в обиход.

Например, есть специальные сайты, на которых ты можешь выбрать исполнителя. Обычно они оставляют объявления с описанием и ценой своих услуг. Также можно предложить заниматься закупкой продуктов скучающим пенсионерам (естественно, оплатив такси, потому что бабушки не должны носить тяжелые сумки) или старшим школьникам. Поверь, ребенок вполне способен отличить свеклу от картофеля.

В любом случае делегирование полномочий родным, знакомым и даже чужим людям снимет с тебя груз рутинных задач. Теперь тебе наверняка захочется сбросить с себя груз походов по магазинам, и ты переложишь тяжелые пакеты с продуктами на чьи-то сильные плечи.

Привлекать к самостоятельным походам в магазин могут скидки. Ранее мы рассказывали, когда Черная пятница и как покупать вещи с пользой.

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