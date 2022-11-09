Економія
Партнерський матеріал

П’ять способів покупки продуктів для економії часу

Богдана Макалюк, редакторка сайту 09 Листопада 2022, 18:30
Як зекономити час на покупку продуктів

Більше новин
Скальп
Ракета Storm Shadow: характеристики снарядів SCALP, які можуть передати Україні
П’ять способів покупки продуктів для економії часу
Друг дітей, батьків чи вчителів? Розбираємо, чи потрібен в українських школах психолог
Як вибрати роутер для дому та для офісу: всі особливості вибору
Щоб працював навіть без світла: як вибрати Wi-Fi роутер
Як пригогтувати дієтичну шарлотку
Шарлотка, яку можна їсти навіть на дієті — рецепт від Світлани Фус
Дивитись більше

Матеріали по темі

Продуктовий набір для пенсіонерів та ВПО: де отримати у Києві
У Києві поновили видачу продуктових наборів: хто та де може отримати
Підвищення енергоефективності будинку: як підготуватись до перебоїв з теплом, водою та світлом
Проживи цю зиму комфортно! Поради, як підвищити енергоефективність квартири та приватного будинку
Як вибрати термобілизну
Час подбати про комфорт і тепло: як вибрати термобілизну
Green card
Як виграти Green card 2024 у лотереї: терміни подачі та лайфхаки для учасників

Відео
0:03:41
Проміжні вибори до Конгресу США: перші результати – що відомо

Республіканці перемагають? Чи позначаться результати проміжних виборів у США на Україні
0:04:32
День української мови та писемності: де слухати національний диктант
Перевірмо знання разом! День української писемності та мови — де слухати диктант єдності
Як Росія впродовж століть намагалась знищувати українців та нашу культуру
Неопалима Купина — моя Україна: як Росія впродовж століть намагалася знищувати українців та нашу культуру
Карта бойових дій в Україні
Актуальна карта бойових дій в Україні 9 листопада в режимі онлайн: яка ситуація на фронті
0:03:01
Історія підприємця з Мощуна
Він досі зберігає ключі та зачиняє двері: історія підприємця з Мощуна, будинок якого зруйнували ворожі ракети
0:03:00
Затока 2023
Курортному сезону 2023 бути! Як відбудовують курортну Затоку на Одещині
0:15:08
ПЦУ
Новації у церкві чи старі звички? Чи готова Україна святкувати Різдво 25 січня
Крим
Вірю, що Крим визволять до кінця літа: Бен Ходжес про успіхи ЗСУ та контрнаступ
0:03:39
Добробат
Добровольці, які вражають своєю відданістю: як працює волонтерський рух Добробат
0:02:54
Обстріли Сумщини: окупанти завдали 200 ударів за добу
200 “прильотів” за добу, люди у розпачі — наслідки обстрілів прикордонної Сумщини
Більше відео
Скальп
Читати далі
Ракета Storm Shadow: характеристики снарядів SCALP, які можуть передати Україні

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь