П’ять способів покупки продуктів для економії часу

Дізнайся, як перестати витрачати багато часу на закупівлю продуктів для себе або всієї родини. Купівля продуктів — банальне, але таке потрібне завдання, на яке сучасній людині зовсім не хочеться витрачати час.

Чи то менеджеру, віддаленому програмісту, мамі маленької дитини, чи бізнес-леді. Звісно, ​​зустрічаються любителі продуктового шопінгу, але навіть серед пенсіонерів цей відсоток невеликий. Кожному хочеться витрачати більше часу на себе та свої захоплення замість стояти у заторах, ходити до магазину та нудно проводити час у черзі на касі супермаркету.

На щастя, зараз є безліч способів прискорити цей трудомісткий процес. Розгляньмо кілька з них.

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Роби покупки самостійно, але за графіком

Щоб відвідувати супермаркет якомога рідше, потрібно ретельно планувати. Краще виділити півгодини на те, щоб спланувати меню і написати список продуктів, ніж бігати до магазину щодня. Такий план можна складати на тиждень-два і навіть місяць. Але найкращий варіант — тижневий.

Щоб планувати правильно, дій так:

поцікався у близьких, чи є у них побажання щодо продуктів та страв. Кому йогурти, а кому моркву, курку чи шпинат;

продумай меню та склади список страв на тиждень, а виходячи з нього напиши список продуктів;

випиши окремо продукти, які довго не псуються — їх можна купити відразу на кілька місяців наперед;

підсумуй і склади повний список того, що потрібно купити на тиждень.

Вирушай до супермаркету та придбай усе необхідне. Бажано попросити допомоги у рідних, щоб не витрачати на цей процес багато часу та сили. Нехай чоловік вибере м’ясо, а діти — солодощі тощо.

Скористайся послугами служби доставки

Мабуть, це один із найкращих сучасних способів заощадити час. Фірми доставки продуктів працюють тільки над цією послугою, а отже, відточують її до дрібниць.

Персонал навчений вибирати найсвіжіші продукти, дотримуватись товарного сусідства, правильно їх упаковувати та складати в сумки. Та й швидкість такої доставки зазвичай вражає. Може бути обмеження за вагою, але завдяки швидкості та низькій вартості доставки можна замовляти продукти частіше, ніж раз на тиждень.

На київському ринку сьогодні працюють далеко не всі служби доставки, але варто віддати належне молодим та прогресивним компаніям.

Наприклад, Turbo UA — уже більше ніж рік. Цей сервіс доставляє продукти до п’яти районів столиці. Він розробив власну систему заохочень (програму лояльності) та зменшив час очікування кур’єра до 15 хвилин. А продукти сервіс Турбо зберігає у спеціальних дарксторах (складах), гарантуючи свіжість та правильні умови зберігання.

Купити продукти онлайн у Турбо UA можна як на сайті, так і у зручному застосунку. Також у цього сервісу доставки є чимало інших переваг:

за виконання певних умов можна отримати турбо-коїни, які потім витрачати на покупки; широка зона доставки: Печерський, Голосіївський, Дарницький, Дніпровський та Подільський райони; досить великий асортимент продуктів від українських та закордонних виробників; можливе замовлення електронних та звичайних сигарет; у каталозі є товари непродовольчої групи.

Тому замовлення у Турбо — це суцільні переваги та солідна економія часу. Сервіс вибирають менеджери, молоді мами, фрилансери та багато інших. Усі ті, кому хочеться більше вільного часу для себе та сім’ї. Тому Турбо UA постійно розширює асортимент та зону доставки, щоб допомогти кожному мешканцю столиці.

Використовуй планову доставку із супермаркетів

У багатьох продуктових магазинів та супермаркетів є функція планової доставки. Ти можеш створити замовлення та вказати точний день та час, коли його потрібно привезти на твою адресу. Список продуктів можна редагувати або постійно замовляти те саме, повторюючи старе замовлення.

Коштує така послуга в межах 50–150 грн, а якщо користуватися нею лише раз на тиждень, навряд витратиш понад 200–600 грн на таке задоволення.

Вибирай самовивіз

Зовсім не обов’язково блукати між полицями з продуктами у пошуках усього повсякденного — круп, овочів чи фруктів. Оформляй замовлення у зручному для тебе супермаркеті онлайн і забирай його самостійно.

Найчастіше послуга збору замовлення безплатна. Зате скільки вільного часу та сил ти заощадиш! Але й права вибрати щось цікаве та смачне ніхто не забирає — нехай доставники зберуть крупи та бакалію, а ти прогуляєшся до відділу з улюбленим вином чи тістечками. Все одно час заощаджено.

Коли замовляєш продукти в супермаркетах, бувають і непорозуміння. Якщо збирачі замовлень перевантажені, вони можуть переплутати список, покласти не той продукт, випадково вибрати продукт з терміном придатності, що закінчився, і навіть не покласти у пакет деякі позиції.

Найчастіше виною цьому є людський чинник і велика завантаженість збирачів. А конфліктні ситуації вирішуються завжди по-різному — це залежить від управління конкретного супермаркету.

Найми помічника

Зовсім не обов’язково бути мільйонером, щоб дозволити собі найняти помічника. Послуги купівлі продуктів приватними особами дуже популярні за кордоном, та й у нас входять у вжиток.

Наприклад, є спеціальні сайти, на яких ти можеш вибрати виконавця. Зазвичай вони залишають оголошення з описом та ціною своїх послуг. Також можна запропонувати займатися закупівлею продуктів пенсіонерам, що нудьгують (звісно, оплативши таксі, адже бабусі не повинні носити важкі сумки) або старшим школярам. Повір, дитина цілком здатна відрізнити буряки від картоплі.

У будь-якому разі делегування повноважень рідним, знайомим і навіть чужим людям зніме з тебе навантаження рутинних завдань. Тепер тобі, напевно, захочеться скинути з себе обов’язки походів по магазинах, і ти перекладеш важкі пакети з продуктами на чиїсь сильні плечі.

Вабити до самостійних походів за покупками можуть знижки. Раніше ми розповідали, коли Чорна п’ятниця та як купувати речі з користю.

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