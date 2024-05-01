Как правильно снять показания счетчика день-ночь — подробное объяснение

Счетчик день-ночь, а именно двухзонный счетчик позволяет существенно сэкономить затраты на электроэнергию. При продуманном графике потребления — на 50%!

Во время полномасштабной войны экономить энергию — обязанность каждого из нас! Итак, разбираемся, как снять показатели счетчика день-ночь!

В отличие от стандартного однозонного счетчика света, считающего расход электроэнергии по единому тарифу в течение суток, счетчик день-ночь фиксирует время ее потребления и объем.

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В ночное время, в период с 23.00 до 7.00 потребители платят только половину стоимости электроэнергии.

Чтобы отсылая показания компании-поставщику, не перепутать показатели, нужно запомнить, какие именно индексы на счетчике означают дневные, а какие индексы — ночные тарифы.

Счетчик света день-ночь. Как снять показатели

На дневные и ночные показатели указывает индекс — цифровая комбинация, отображаемая на экране счетчика день-ночь. В зависимости от модели счетчика, она может быть разной.

Какой бы ни была модель, система отображения показателей двухзонного счетчика будет общей.

Каждые 10 секунд на экране последовательно обновляются данные:

показание по тарифу день”(с 7:00 до 23:00)

показание по тарифу ночь (с 23:00 до 7:00)

общий объем потребленной электроэнергии

Наиболее популярными моделями счетчиков день-ночь являются: GAMA, NX и MTX, NIK.

Как снять характеристики с этих счетчиков, рассказали в компаниях поставщиков электроэнергии под брендом Yasno.

Как снять показатели счетчика день-ночь модели GAMA

Индекс 15.8.2 на счетчике GAMA указывает на тариф день.

Индекс 15.8.1 — на тариф ночь.

Индекс 15.8.0 — на общий объем потребленной электроэнергии.

Как снять показатели счетчика день-ночь модели NX и MTX

Индекс А2/1.8.2 на счетчике NX и MTX указывает на тариф день.

Индекс А1/1.8.3 — на тариф ночь.

Индекс 1.8.0 — общий объем потребленной электроэнергии.

Как снять показатели счетчика день-ночь модели NIK

Индекс 1.8.2/1.5.8.2/Т22 — в зависимости от типа счетчиков NIK эти индексы указывают на тариф день.

Индекс 1.8.1/1.5.8.1/Т21 — на тариф ночь.

Индекс 1.8.0/1.5.8.0/Т2 — на общий объем потребленной электроэнергии.

Чтобы экономия была ощутимой, включай наиболее энергозатратные приборы именно ночью. Программируй на ночное время стиральную машину, в случае необходимости — включай обогреватель.

Пользуйся мультиваркой или хлебопечкой.

Сэкономить можно даже на утреннем кофе! Вскипяти воду ночью, и держи кипяток в термосе.

А еще помни! Передавать показатели счетчика нужно раздельно по каждой зоне: день и ночь.

Используй наши советы и не забывай: передать показатели счетчика нужно в срок: до 5 числа каждого месяца.

А если хочешь знать, как не переплачивать за свет и кому следует установить новый счетчик, читай об этом в нашем предыдущем материале.

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