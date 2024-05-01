Как правильно снять показания счетчика день-ночь — подробное объяснение

Счетчик день-ночь, а именно двухзонный счетчик позволяет существенно сэкономить затраты на электроэнергию. При продуманном графике потребления — на 50%!
Во время полномасштабной войны экономить энергию — обязанность каждого из нас! Итак, разбираемся, как снять показатели счетчика день-ночь!
В отличие от стандартного однозонного счетчика света, считающего расход электроэнергии по единому тарифу в течение суток, счетчик день-ночь фиксирует время ее потребления и объем.
В ночное время, в период с 23.00 до 7.00 потребители платят только половину стоимости электроэнергии.
В ночное время, в период с 23.00 до 7.00 потребители платят только половину стоимости электроэнергии.
Чтобы отсылая показания компании-поставщику, не перепутать показатели, нужно запомнить, какие именно индексы на счетчике означают дневные, а какие индексы — ночные тарифы.
На дневные и ночные показатели указывает индекс — цифровая комбинация, отображаемая на экране счетчика день-ночь. В зависимости от модели счетчика, она может быть разной.
Какой бы ни была модель, система отображения показателей двухзонного счетчика будет общей.
Какой бы ни была модель, система отображения показателей двухзонного счетчика будет общей.
Каждые 10 секунд на экране последовательно обновляются данные:
Наиболее популярными моделями счетчиков день-ночь являются: GAMA, NX и MTX, NIK.
Как снять характеристики с этих счетчиков, рассказали в компаниях поставщиков электроэнергии под брендом Yasno.
Индекс 15.8.2 на счетчике GAMA указывает на тариф день.
Индекс 15.8.1 — на тариф ночь.
Индекс 15.8.0 — на общий объем потребленной электроэнергии.
Индекс А2/1.8.2 на счетчике NX и MTX указывает на тариф день.
Индекс А1/1.8.3 — на тариф ночь.
Индекс 1.8.0 — общий объем потребленной электроэнергии.
Индекс 1.8.2/1.5.8.2/Т22 — в зависимости от типа счетчиков NIK эти индексы указывают на тариф день.
Индекс 1.8.1/1.5.8.1/Т21 — на тариф ночь.
Индекс 1.8.0/1.5.8.0/Т2 — на общий объем потребленной электроэнергии.
Чтобы экономия была ощутимой, включай наиболее энергозатратные приборы именно ночью. Программируй на ночное время стиральную машину, в случае необходимости — включай обогреватель.
Пользуйся мультиваркой или хлебопечкой.
Сэкономить можно даже на утреннем кофе! Вскипяти воду ночью, и держи кипяток в термосе.
А еще помни! Передавать показатели счетчика нужно раздельно по каждой зоне: день и ночь.
А еще помни! Передавать показатели счетчика нужно раздельно по каждой зоне: день и ночь.
Используй наши советы и не забывай: передать показатели счетчика нужно в срок: до 5 числа каждого месяца.
А если хочешь знать, как не переплачивать за свет и кому следует установить новый счетчик, читай об этом в нашем предыдущем материале.
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