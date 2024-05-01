Як правильно зняти показання лічильника день-ніч — детальне пояснення

Лічильник день-ніч, а саме — двозонний лічильник — дозволяє суттєво зекономити витрати на електроенергію. При продуманому графіку споживання – на 50%!

Під час повномасштабної війни заощаджувати енергію — обов’язок кожного з нас! Тож, розбираємося, як зняти показники лічильника день-ніч.

На відміну від стандартного однозонного лічильника світла, який рахує розхід електроенергії за єдиним тарифом протягом усієї доби, лічильник день-ніч фіксує час її споживання й обсяг.

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В нічні часи, в період з 23.00 до 7.00 споживачі сплачують лише половину вартості електроенергії.

Аби, відсилаючи показання компанії-постачальнику, не переплутати показники, треба запам’ятати, які саме індекси на лічильнику означають денні, а які індекси — нічні тарифи.

Лічильник світла день-ніч. Як зняти показники

На денні й нічні показники вказує індекс — цифрова комбінація, яка відображається на екрані лічильника день-ніч. Залежно від моделі лічильника, вона може бути різною.

Якою б не була модель, система відображення показників двозонного лічильника буде спільною.

Кожні 10 секунд на екрані послідовно оновлюються дані:

показання за тарифом день (з 7:00 до 23:00)

показання за тарифом ніч (з 23:00 до 7:00)

загальний обсяг спожитої електроенергії

Найбільш популярними моделями лічильників день-ніч є: GAMA, NX та MTX, NIK.

Як зняти показники з цих лічильників, розповіли в кампаніях постачальників електроенергії під брендом Yasno.

Як зняти показники лічильника день-ніч моделі GAMA

Індекс 15.8.2 на лічильнику GAMA вказує на тариф день.

Індекс 15.8.1 — на тариф ніч.

Індекс 15.8.0 — на загальний обсяг спожитої електроенергії.

Як зняти показники лічильника день-ніч моделі NX та MTX

Індекс А2/1.8.2 на лічильнику NX та MTX вказує на тариф день.

Індекс А1/1.8.3 — на тариф ніч.

Індекс 1.8.0 — на загальний обсяг спожитої електроенергії.

Як зняти показники лічильника день-ніч моделі NIK

Індекс 1.8.2/1.5.8.2/Т22 — залежно від типу лічильників NIK ці індекси вказують на тариф день.

Індекс 1.8.1/1.5.8.1/Т21 — на тариф ніч

Індекс 1.8.0/1.5.8.0/Т2 — на загальний обсяг спожитої електроенергії.

Аби економія була відчутною, вмикай найбільш енергозатратні прилади саме вночі. Програмуй на нічний час пральну машину, у разі потреби — вмикай обігрівач. Користуйся мультиваркою або хлібопічкою.

Зекономити можна навіть на вранішній каві! Закип’яти воду вночі, і тримай окріп в термосі.

А ще пам’ятай! Передавати показники лічильника потрібно окремо по кожній зоні: день і ніч.

Використовуй наші поради та не забувай: передати показники лічильника потрібно вчасно: до 5 числа кожного місяця.

А якщо хочеш знати, як не переплачувати за світло і кому варто встановити новий лічильник, читай про це в нашому попередньому матеріалі.

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