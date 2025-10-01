Неженаты — деньги не присылайте! Почему налоговая может наказать за переводы любимому человеку

Оформление брака — вещь необязательная, каждая пара выбирает, как ей удобно. А есть случаи, где законодательство и вовсе не регулирует сожительство на законном уровне: например, гомосексуальные пары лишены базовых прав, которые имеют гетеросексуальные пары при оформлении брака.

Но кроме юридических неудобств есть риск попасть в ситуацию со штрафом из-за перерасчета средств своему партнеру.

Почему налоговая может оштрафовать за перевод средств жене или мужу, читай дальше.

Штраф за перевод средств

Браком признают зарегистрированный в государственном органе регистрации актов гражданского состояния союз двух человек. Без этой регистрации пара живет в статусе сожителей.

То есть льготы от государства, предусмотренные для супружеской пары, на сожителей не распространяются.

Налоговый кодекс Украины четко определяет перечень доходов, не подлежащих налогообложению (статья 165 НКУ). Но сожительство не является основанием для приобретения такой льготы, в отличие от брака.

Переводы между супругом в браке считаются налогооблагаемым доходом.

В сожительстве человек, получивший средства, должен их обложить налогом:

внести полученные средства в годовую налоговую декларацию;

подать декларацию в налоговую службу;

уплатить необходимые налоги в установленные сроки.

Подробнее о налогах на перевод средств с карты на карту, мы рассказывали тебе раньше.

