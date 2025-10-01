Не одружені — то й гроші не надсилайте! Чому податкова може покарати за перекази коханій людині

Оформлення шлюбу — річ необовʼязкова, кожна пара обирає, як їй зручно. А є випадки, де законодавство і зовсім не регулює співмешкання на законному рівні: наприклад, гомосексуальні пари позбавлені базових прав, які мають гетеросексуальні пари при оформленні шлюбу.

Та крім юридичних незручностей, є ризик потрапити у ситуацію зі штрафом через перерахунок коштів своєму партнеру.

Чому податкова може оштрафувати за переказ коштів дружині чи чоловіку, читай далі.

Штраф за переказ коштів

Шлюбом визнають зареєстрований у державному органі реєстрації актів цивільного стану союз двох людей. Без цієї реєстрації пара живе у статусі співмешканців.

Тобто пільги від держави, які передбачені для шлюбної пари, на співмешканців не поширюється.

Податковий кодекс України чітко визначає перелік доходів, які не підлягають оподаткуванню (стаття 165 ПКУ). Але співмешкання не є підставою для набуття такої пільги, на відміну від шлюбу.

Перекази між чоловіком та дружиною у шлюбі вважаються оподаткованим доходом.

Натомість у співмешканні людина, що отримала кошти, має їх оподаткувати:

внести отримані кошти до річної податкової декларації;

подати декларацію до податкової служби;

сплатити необхідні податки у встановлені строки.

Детальніше про податки на переказ коштів з картки на картку, ми розповідали тобі раніше.

