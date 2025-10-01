Для тебе Економія

Не одружені — то й гроші не надсилайте! Чому податкова може покарати за перекази коханій людині

Вікторія Мельник, журналістка сайту 01 Жовтня 2025, 16:00 2 хв.
податок на переказ
Перекази на картки Фото Pexels

Завантаження

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь