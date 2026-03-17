Сколько стоит платное хранение на Новой почте в 2026 году

В 2026 году логистический оператор Новая Почта продолжает использовать систему платного хранения в качестве инструмента эффективного управления пространством в своих отделениях по всей Украине.

Основные принципы услуги остаются неизменными: компания предоставляет клиентам время для бесплатного получения посылок, после завершения которого автоматически включается тарификация за каждые последующие сутки пребывания груза на складе.

Сколько стоит платное хранение на Новой почте: тарифы в 2026

Для большинства стандартных отправлений срок бесплатного хранения составляет семь календарных дней, при этом счет времени начинается не с момента прибытия, а со следующего рабочего дня после поступления посылки в отделение.

Важно учитывать, что для габаритных грузов на паллетах правила жестче — бесплатный период для них длится всего три дня, что обусловлено большим объемом, который они занимают в логистических хабах.

Стоимость платного хранения в 2026 году дифференцирована в зависимости от веса и типа отправки, что позволяет клиентам четко прогнозировать свои расходы.

За каждые сутки нахождения малой посылки весом до 2 килограммов придется оплатить 10 гривен, в то время как хранение средних отправлений до 10 килограммов стоит 20.

Для больших посылок весом до 30 килограмм установлен тариф 30 гривен в сутки, а для грузов до 100 килограмм, а также шин и дисков, плата составляет 40 грн за каждый день сверх бесплатного лимита.

Самым дорогим является хранение паллет, стоимость которого достигает 100 грн в сутки. Если вес груза превышает 100 кг, тариф пропорционально умножается на каждые последующие 100 кг веса.

Особое внимание клиентам следует обратить на предельные сроки, ведь максимальное время нахождения посылки в отделении ограничено 30 календарными днями. Этот период включает как бесплатные, так и платные дни, а после его завершения отправка официально приобретает статус невостребованного.

В таком случае компания оставляет за собой право распорядиться содержимым по своему усмотрению, в частности, утилизировать его или передать на благотворительность.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!