Скільки коштує платне зберігання на Новій пошті у 2026 році

У 2026 році логістичний оператор Нова Пошта продовжує використовувати систему платного зберігання як інструмент ефективного керування простором у своїх відділеннях по всій Україні.

Основні принципи послуги залишаються незмінними: компанія надає клієнтам певний час для безкоштовного отримання посилок, після завершення якого автоматично вмикається тарифікація за кожну наступну добу перебування вантажу на складі. Читай, скільки коштує платне зберігання на Новій пошті — в матеріалі.

Скільки коштує платне зберігання на Новій пошті: тарифи у 2026

Для більшості стандартних відправлень термін безкоштовного зберігання становить сім календарних днів, при цьому відлік часу починається не з моменту прибуття, а з наступного робочого дня після надходження посилки до відділення.

Важливо враховувати, що для габаритних вантажів на палетах правила є жорсткішими — безкоштовний період для них триває лише три дні, що зумовлено великим об’ємом, який вони займають у логістичних хабах.

Вартість платного зберігання у 2026 році диференційована залежно від ваги та типу відправлення, що дозволяє клієнтам чітко прогнозувати свої витрати.

За кожну добу перебування малої посилки вагою до 2 кілограмів доведеться сплатити 10 гривень, тоді як зберігання середніх відправлень до 10 кілограмів коштує 20.

Для великих посилок вагою до 30 кілограмів встановлено тариф 30 гривень на добу, а для вантажів до 100 кілограмів, а також шин і дисків, плата становить 40 грн за кожний день понад безкоштовний ліміт.

Найдорожчим є зберігання палет, вартість якого сягає 100 грн за добу. Якщо вага вантажу перевищує 100 кілограмів, тариф пропорційно множиться на кожні наступні 100 кілограмів ваги.

Особливу увагу клієнтам варто звернути на граничні терміни, адже максимальний час перебування посилки у відділенні обмежений 30 календарними днями. Цей період включає як безкоштовні, так і платні дні, а після його завершення відправлення офіційно набуває статусу незатребуваного.

У такому разі компанія залишає за собою право розпорядитися вмістом на власний розсуд, зокрема утилізувати його або передати на благодійність.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!