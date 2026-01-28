Стоимость электроэнергии с 1 февраля 2026 года: изменится ли тариф для населения

Сложная ситуация в энергетике Украины, повреждение энергетической инфраструктуры врагом и дефицит генерации электроэнергии волнуют потребителей.
Особенно важен вопрос оплаты электричества, себестоимость которой на фоне этих проблем явно дорожает.
Какой будет стоимость электроэнергии с 1 февраля 2026 года и изменится ли она — в материале.
Сколько стоит электроэнергия с 1 февраля 2026 года
Согласно постановлению правительства, единый базовый тариф на электроэнергию для бытовых потребителей в Украине с 1 февраля 2026 года остается на уровне 4,32 грн за 1 кВт/ч.
Стоимость не зависит от количества потребленных киловатт-часов — ранее тариф был привязан к пределу 250 кВт/ч, а теперь каждый киловатт независимо от объема стоит одинаково.
Это официальное решение правительства, которое будет действовать как минимум в феврале, а также в течение марта–апреля 2026 года. Оно объясняется тем, что страна продолжает жить в условиях военного положения, при котором сохраняется государственное регулирование тарифов.
Тариф на электроэнергию с 1 февраля 2026 года
Для обычных пользователей с однозонными счетчиками действует цена 4,32 грн за 1 кВт/ч.
Потребители, установившие двухзонные счетчики (тарифы день-ночь), могут платить меньше в ночное время. Обычно с 23:00 до 07:00 тариф составляет 2,16 грн за кВт/ч, то есть на 50 % дешевле базового. За потребление в дневное время — 4,32 грн за кВт/ч.
Для домохозяйств, использующих электроотопление, с 1 февраля 2026 года действует специальный пониженный тариф. Если потребление электроэнергии укладывается в предел 2000 кВт/ч в месяц, стоимость составляет 2,64 грн за кВт/ч.
Если же потребление превышает этот лимит, дополнительные киловатт-часы оплачиваются по обычно — 4,32 грн за кВт/ч.
Стоимость электроэнергии с 1 февраля 2026 года по регионам Украины — одинакова ли она
В регионах Украины не существует собственных цен на электроэнергию. Действует только единый государственный базовый тариф, который применяется по всей стране.
Поэтому независимо от того, в какой области ты живешь, будет действовать одинаковая ставка — 4,32 грн за кВт/ч (для бытовых потребителей с однозонным счетчиком).
Различаться в областях могут лишь тарифы на распределение, которые устанавливает Национальная комиссия по регулированию энергетики (НКРЭКУ) для региональных энергоснабжающих компаний.
Именно это может незначительно влиять на итоговую сумму в платежках, однако цены на распределение не меняют базовую стоимость электроэнергии.
