Вартість електроенергії з 1 лютого 2026: чи зміниться тариф для населення

Складна ситуація в енергетиці України, пошкодження енергетичної інфраструктури ворогом і дефіцит генерації електроенергії хвилюють споживачів.

Особливо важливим є питання оплати електроенергії, собівартість якої на тлі цих проблем очевидно зростає.

Якою буде вартість електроенергії з 1 лютого 2026 року і чи зміниться вона — у матеріалі.

Скільки коштує електроенергія з 1 лютого 2026

Згідно з постановою уряду, єдиний базовий тариф на електроенергію для побутових споживачів в Україні з 1 лютого 2026 залишається 4,32 грн за 1 кВт/год.

Вартість не залежить від кількості спожитих кіловат‑годин — раніше тариф був прив’язаний до межі 250 кВт/год, а тепер кожен кіловат незалежно від обсягу коштує однаково.

Це офіційне рішення уряду, яке діятиме як мінімум в лютому й упродовж березня-квітня 2026 року. Воно пояснюється тим, що країна продовжує жити в умовах воєнного стану, коли триває державне регулювання тарифів.

Тариф на електроенергію з 1 лютого 2026

Для звичайних користувачів з однозонними лічильниками діє ціна 4,32 грн за 1 кВт/год.

Споживачі, які встановили двозонні лічильники (тарифи день‑ніч), можуть платити менше у нічний час. Зазвичай з 23:00 до 07:00 тариф складає 2,16 грн за кВт/год, тобто на 50 % дешевше від базового. За споживання в денний час — 4,32 грн за кВт/год.

Для домогосподарств, які використовують електроопалення, з 1 лютого 2026 року діє спеціальний знижений тариф. Якщо споживання електроенергії вкладається в межі 2000 кВт/год на місяць, тариф становить 2,64 грн за кВт·/год.

Якщо ж споживання є більшим за цей ліміт, додаткові кіловат-години оплачуються за звичайним базовим тарифом 4,32 грн за кВт/год.

Вартість світла з 1 лютого 2026 по регіонах України — чи однакова

В регіонах України немає власних цін на електроенергію. існує лише загальний державний базовий тариф, який діє по всій країні.

Тому незалежно від того, в якій області ти живеш, буде діяти однакова ставка — 4,32 грн за кВт/год (за однозонним лічильником для побутових споживачів).

Різними в областях можуть бути лише тарифи на розподіл, які встановлює Національна комісія з регулювання енергетики (НКРЕКП) для регіональних енергорозподільних компаній.

Саме це може дещо впливати на суму в платіжках, але тарифи на розподіл не змінюють базову вартість електроенергії.

