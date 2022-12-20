Выплаты украинским беженцам в Испании: кто и как может получить €400

Более 150 тыс. украинцев после 24 февраля уехали в Испанию в поисках безопасности. Кое-где страна начала давать выплаты украинским беженцам только в августе.

С 15 декабря 2022 года Испания начала принимать заявки на выплаты от беженцев, зарегистрированных в муниципалитете в Каталонии.

Мы расскажем, кто и как может получить финансовую помощь €400 в Испании.

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Выплаты €400 украинским беженцам в Испании

— Люди, пострадавшие от войны в Украине и не имеющие достаточных финансовых ресурсов, могут оформить денежную помощь в размере до €400 в месяц на взрослого и €100 на несовершеннолетнего ребенка, который находится на содержании, — говорится в официальном сообщении.

Как получить помощь в €400 евро в Испании

Украинские беженцы могут подать заявку на социальные выплаты с 15 декабря 2022 года по 31 января 2023 года. Максимальный период выплат — шесть месяцев без продления. Чтобы получить помощь, нужно:

иметь прописку (регистрацию) в одном из муниципалитетов Каталонии;

доказать отсутствие доходов;

доказать, что ты не находишься на содержании и не получаешь средства от Аппарата экстренной помощи Государственного секретариата по миграции для содержания перемещенных лиц или других официальных благотворительных организаций, которые являются частью Международной системы приема и временной защиты.

Какие нужны документы, чтобы получить социальные выплаты в Испании

Чтобы получать ежемесячное пособие в размере до €400, нужно:

оригинал загранпаспорта или копия страниц;

решение о предоставлении статуса временной защиты;

свидетельство о регистрации по месту жительства в одном из муниципалитетов Каталонии. При уходе за несовершеннолетним ребенком необходимо предъявить свидетельство о регистрации совместного места жительства;

форму банковских переводов SEPA с номером банковского счета, открытого в Испании.

Где и как подать заявку на получение выплат в Испании

Власти рекомендуют оформлять помощь онлайн, но это тоже можно сделать и лично в офисе. Ответы на частые вопросы по этому поводу можно найти по ссылке.

Как подать заявку в интернете:

сначала нужно загрузить PDF-форму и сохранить ее на своем компьютере;

открыть загруженный документ и заполнить его. Все документы, которые необходимо предъявить, можно прикрепить к документу PDF;

для оформления помощи необходимо идентифицировать себя с помощью Mobile IdCAT или цифрового сертификата.

Если ты хочешь оформить заявку в офисе, нужно взять с собой все документы. На месте расскажут, как оформить заявку.

Ранее мы рассказывали о новой помощи для ВПЛ 2200 грн. Кто и как может получить выплаты от благотворительной организации BHA & Save the children, читай по ссылке.

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