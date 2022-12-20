Выплаты украинским беженцам в Испании: кто и как может получить €400

Более 150 тыс. украинцев после 24 февраля уехали в Испанию в поисках безопасности. Кое-где страна начала давать выплаты украинским беженцам только в августе.
С 15 декабря 2022 года Испания начала принимать заявки на выплаты от беженцев, зарегистрированных в муниципалитете в Каталонии.
Мы расскажем, кто и как может получить финансовую помощь €400 в Испании.
— Люди, пострадавшие от войны в Украине и не имеющие достаточных финансовых ресурсов, могут оформить денежную помощь в размере до €400 в месяц на взрослого и €100 на несовершеннолетнего ребенка, который находится на содержании, — говорится в официальном сообщении.
Украинские беженцы могут подать заявку на социальные выплаты с 15 декабря 2022 года по 31 января 2023 года. Максимальный период выплат — шесть месяцев без продления. Чтобы получить помощь, нужно:
Чтобы получать ежемесячное пособие в размере до €400, нужно:
Власти рекомендуют оформлять помощь онлайн, но это тоже можно сделать и лично в офисе. Ответы на частые вопросы по этому поводу можно найти по ссылке.
Как подать заявку в интернете:
Если ты хочешь оформить заявку в офисе, нужно взять с собой все документы. На месте расскажут, как оформить заявку.
Ранее мы рассказывали о новой помощи для ВПЛ 2200 грн. Кто и как может получить выплаты от благотворительной организации BHA & Save the children, читай по ссылке.
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