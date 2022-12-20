Виплати українським біженцям в Іспанії: хто та як може отримати €400

Понад 150 тис. українців після 24 лютого виїхали в Іспанію у пошуках безпеки. Подекуди країна почала надавати виплати українським біженцям лише у серпні.

З 15 грудня 2022 року Іспанія почала приймати заявки на виплати від біженців, які зареєстровані в муніципалітеті в Каталонії.

Ми розповімо, хто та як може отримати фінансову допомогу €400 в Іспанії.

Зараз також дивляться

Виплати €400 українським біженцям в Іспанії

— Люди, які постраждали від війни в Україні та не мають достатніх фінансових ресурсів, можуть оформити грошову допомогу в розмірі до €400 в місяць на дорослого і €100 на неповнолітню дитину, яка перебуває на утриманні, — йдеться в офіційному повідомленні.

Як отримати допомогу €400 євро в Іспанії

Українські біженці можуть подати заявку на соціальні виплати з 15 грудня 2022 року до 31 січня 2023 року. Максимальний період виплат — шість місяців без продовження. Щоб отримати допомогу, треба:

мати прописку (реєстрацію) в одному з муніципалітетів Каталонії;

довести відсутність доходів;

довести, що ти не перебуваєш на утриманні й не отримуєш кошти від Апарату екстреної допомоги Державного секретаріату з питань міграції для утримання переміщених осіб чи від інших офіційних благодійних організацій, які є частиною Міжнародної системи прийому та тимчасового захисту.

Які треба документи, щоб отримати соціальні виплати в Іспанії

Щоб отримувати щомісячну допомогу у розмірі до €400, треба:

оригінал закордонного паспорта або копія сторінок;

рішення про надання статусу тимчасового захисту;

свідоцтво про реєстрацію за місцем проживання в одному з муніципалітетів Каталонії. У разі догляду за неповнолітньою дитиною необхідно пред’явити свідоцтво про реєстрацію спільного місця проживання;

форма банківських переказів SEPA з номером банківського рахунка, відкритого в Іспанії.

Де та як подати заявку на отримання виплат в Іспанії

Влада рекомендує оформлювати допомогу онлайн, але це також можна зробити й особисто в офісі. Відповіді на часті запитання щодо цього можна знайти за посиланням.

Як подати заявку в інтернеті:

спершу треба завантажити PDF-форму та зберегти її на комп’ютері;

відкрити завантажений документ і заповнити його. Усі документи, які необхідно пред’явити, можна прикріпити до самого документа PDF;

для оформлення допомоги необхідно ідентифікувати себе за допомогою Mobile IdCAT або цифрового сертифіката.

Якщо ти хочеш оформити заявку в офісі, треба взяти з собою усі документи. На місці тобі розкажуть, як оформити заявку.

Раніше ми розповідали про нову допомогу для ВПО 2200 грн. Хто та як може отримати виплати від благодійної організації BHA & Save the children, читай за посиланням.

А ще у Вікон є свій Telegram-канал. Підписуйся, аби не пропустити найцікавіше!