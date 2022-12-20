Виплати українським біженцям в Іспанії: хто та як може отримати €400

Понад 150 тис. українців після 24 лютого виїхали в Іспанію у пошуках безпеки. Подекуди країна почала надавати виплати українським біженцям лише у серпні.
З 15 грудня 2022 року Іспанія почала приймати заявки на виплати від біженців, які зареєстровані в муніципалітеті в Каталонії.
Ми розповімо, хто та як може отримати фінансову допомогу €400 в Іспанії.
— Люди, які постраждали від війни в Україні та не мають достатніх фінансових ресурсів, можуть оформити грошову допомогу в розмірі до €400 в місяць на дорослого і €100 на неповнолітню дитину, яка перебуває на утриманні, — йдеться в офіційному повідомленні.
Українські біженці можуть подати заявку на соціальні виплати з 15 грудня 2022 року до 31 січня 2023 року. Максимальний період виплат — шість місяців без продовження. Щоб отримати допомогу, треба:
Щоб отримувати щомісячну допомогу у розмірі до €400, треба:
Влада рекомендує оформлювати допомогу онлайн, але це також можна зробити й особисто в офісі. Відповіді на часті запитання щодо цього можна знайти за посиланням.
Як подати заявку в інтернеті:
Якщо ти хочеш оформити заявку в офісі, треба взяти з собою усі документи. На місці тобі розкажуть, як оформити заявку.
Раніше ми розповідали про нову допомогу для ВПО 2200 грн. Хто та як може отримати виплати від благодійної організації BHA & Save the children, читай за посиланням.
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