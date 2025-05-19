Социальная помощь лицам с инвалидностью II группы: какая сумма выплат предусмотрена в 2025 году

В нашей стране людям с инвалидностью предусмотрена разная сумма выплат. На социальную помощь могут претендовать в том числе и лица с инвалидностью II группы. Смотри, какую социальную помощь получают люди с инвалидностью II группы в 2025 году — далее в материале.

Социальная помощь лицам с инвалидностью II группы в 2025 году

Лица с инвалидностью II группы имеют существенные ограничения в жизнедеятельности. Однако они способны самостоятельно обслуживать себя и не нуждаются в постоянном уходе. Люди с инвалидностью II группы могут самостоятельно передвигаться, учиться, работать, ориентироваться и общаться.

Пенсия по инвалидности назначается в случае наступления инвалидности, повлекшей полную или частичную утрату трудоспособности при условии наличия страхового стажа.

Люди с инвалидностью II группы получают пенсии по инвалидности. Вот их размер в 2025 году:

люди I группы со страховым стажем от 1 до 10 лет получают 100% размера пенсии по возрасту;

люди II группы со страховым стажем от 1 до 14 лет получают 90% пенсии по возрасту;

люди III группы со страховым стажем от 1 до 14 лет получают 50% пенсии по возрасту.

Однако отметим, что точный размер пенсии для лиц с инвалидностью II группы зависит от их стажа и заработной платы. Поэтому сумма высчитывается индивидуально.

К сожалению, минимальные размеры пенсионных выплат для людей с инвалидностью в Украине в 2025 году не возросли, поэтому остаются на уровне 2024 года:

для I группы — 2 760 гривен;

для неработающих лиц со II-III группами — 2 520 гривен;

для работающих лиц со II-III группами — 2 093 гривен.

Однако после введения реформы социальной политики сумма выплат может измениться. Сейчас люди со второй группой инвалидности, кроме основной выплаты, могут претендовать на социальную помощь при определенных условиях. Подробнее о них дальше.

Государственная социальная помощь для людей с инвалидностью в 2025 году

В 2025 году предусмотрена государственная социальная помощь для людей с инвалидностью.

Размер помощи для людей с инвалидностью с детства и детей с инвалидностью:

Людям с инвалидностью с детства I группы, подгруппы А с надбавкой на уход сумма выплат составляет 8044,7 гривны.

Людям с инвалидностью с детства I группы, подгруппы Б с надбавкой на уход сумма выплат составляет 4722 гривен.

Люди с инвалидностью с детства II группы имеют право претендовать на 2361 гривну.

Одиноким людям с инвалидностью с детства II группы, которые нуждаются в постоянном уходе предусмотрены выплаты в размере 3659,55 гривны.

Людям с инвалидностью с детства III группы сумма выплат составляет 2361 гривны.

Одинокие люди с инвалидностью с детства III группы, нуждающиеся в постоянном уходе — 3187,35 гривны.

Дети с инвалидностью до 18 лет получают помощь в размере 2361 гривны.

Дети с инвалидностью до 6 лет с надбавкой на уход имеют право на выплаты в размере 2934,2 гривны.

Детям с инвалидностью подгруппы А до 6 лет с надбавкой на уход сумма выплат составляет 6778,7 гривны.

Дети с инвалидностью от 6 до 18 лет с надбавкой на уход — 3250,7 гривны.

Дети с инвалидностью подгруппы А от 6 до 18 лет с надбавкой на уход могут претендовать на выплаты в размере 8044,7 гривны.

Детям с инвалидностью до 18 лет, болезни которых связаны с Чернобыльской катастрофой сумма выплат составляет 2479,05 гривны.

Дети с инвалидностью до 6 лет, болезни которых связаны с Чернобыльской катастрофой с надбавкой на уход имеют право претендовать на выплаты в размере 3760,55 гривны.

Дети с инвалидностью подгруппы А, болезни которых связаны с Чернобыльской катастрофой до 6 лет с надбавкой на уход — 7605,05 гривен.

Детям с инвалидностью, болезни которых связаны с Чернобыльской катастрофой от 6 до 18 лет с надбавкой на уход предусмотрены выплаты в размере 4077,05 гривен.

Детям с инвалидностью подгруппы А, болезни которых связаны с Чернобыльской катастрофой от 6 до 18 лет с надбавкой на уход сумма выплат составляет 8871,05 гривны.

Важно знать, что людям, нуждающимся в постоянном уходе посторонних, соответствующее должно подтвердить решение комиссии МСЭК/оценка повседневного функционирования.

Ранее мы рассказывали, можно ли работать людям со II группой инвалидности.

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