Экономия

Социальная помощь лицам с инвалидностью II группы: какая сумма выплат предусмотрена в 2025 году

Диана Просяник, редактор сайта 19 мая 2025, 13:15
пенсия по инвалидности 2 группа
Фото Pexels
военные преступления россиян
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