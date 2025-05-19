Економія

Соціальна допомога особам з інвалідністю II групи: яка сума виплат передбачена у 2025 році

Діана Просяник, редакторка сайту 19 Травня 2025, 13:15
пенсія по інвалідності 2 група
Фото Pexels
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