Соціальна допомога особам з інвалідністю II групи: яка сума виплат передбачена у 2025 році

У нашій країні людям з інвалідністю передбачена різна сума виплат. На соціальну допомогу можуть претендувати зокрема й особи з інвалідністю II групи. Дивись, яку соціальну допомогу отримують люди з інвалідністю II групи у 2025 році — далі у матеріалі.

Соціальна допомога особам з інвалідністю II групи у 2025 році

Особи з інвалідністю II групи мають суттєві обмеження у життєдіяльності. Однак вони здатні самостійно обслуговувати себе і не потребують постійного догляду. Люди з інвалідністю II групи можуть самостійно пересуватися, навчатися, працювати, орієнтуватися та спілкуватися.

Пенсія з інвалідності призначається у разі настання інвалідності, що спричинила повну або часткову втрату працездатності за умови наявності страхового стажу.

Люди з інвалідністю II групи отримують пенсії з інвалідності. Ось їх розмір у 2025 році:

люди I групи зі страховим стажем від 1 до 10 років отримують 100% розміру пенсії за віком;

люди II групи зі страховим стажем від 1 до 14 років отримують 90% пенсії за віком;

люди III групи зі страховим стажем від 1 до 14 років отримують 50% пенсії за віком.

Однак зазначимо, що точний розмір пенсії для осіб з інвалідністю II групи залежить від їхнього стажу та заробітної плати. Тому сума вираховується індивідуально.

На жаль, мінімальні розміри пенсійних виплат для людей з інвалідністю в Україні у 2025 році не зросли, а тому лишаються на рівні 2024 року:

для I групи — 2 760 гривень;

для непрацюючих осіб з II-III групами — 2 520 гривень;

для працюючих осіб з II-III групами — 2 093 гривень.

Проте після запровадження реформи соціальної політики сума виплат може змінитися. Нині ж люди з другою групою інвалідності, крім основної виплати, можуть претендувати на соціальну допомогу за певних умов. Детальніше про них далі.

Державна соціальна допомога для людей з інвалідністю у 2025 році

У 2025 році передбачена державна соціальна допомога для людей з інвалідністю.

Розмір допомоги для людей з інвалідністю з дитинства та дітей з інвалідністю такий:

Людям з інвалідністю з дитинства І групи, підгрупи А з надбавкою на догляд сума виплат становить 8044,7 гривні.

Людям з інвалідністю з дитинства І групи, підгрупи Б з надбавкою на догляд сума виплат становить 4722 гривень.

Люди з інвалідністю з дитинства II групи мають право претендувати на 2361 гривні .

. Самотнім людям з інвалідністю з дитинства II групи, які потребують постійного догляду, передбачено виплати у розмірі 3659,55 гривні.

Людям з інвалідністю з дитинства III групи сума виплат становить 2361 гривні.

Самотні люди з інвалідністю з дитинства III групи, які потребують постійного догляду — 3187,35 гривні.

Діти з інвалідністю до 18 років отримують допомогу у розмірі 2361 гривні.

Діти з інвалідністю до 6 років з надбавкою на догляд мають право на виплати у розмірі 2934,2 гривні.

Дітям з інвалідністю підгрупи А до 6 років з надбавкою на догляд сума виплат становить 6778,7 гривні .

. Діти з інвалідністю від 6 до 18 років з надбавкою на догляд — 3250,7 гривні.

Діти з інвалідністю підгрупи А від 6 до 18 років з надбавкою на догляд можуть претендувати на виплати у розмірі 8044,7 гривні.

Дітям з інвалідністю до 18 років, хвороби яких пов’язані з Чорнобильською катастрофою сума виплат становить 2479,05 гривень.

Діти з інвалідністю до 6 років, хвороби яких пов’язані з Чорнобильською катастрофою з надбавкою на догляд мають право претендувати на виплати у розмірі 3760,55 гривні.

Діти з інвалідністю підгрупи А, хвороби яких пов’язані з Чорнобильською катастрофою до 6 років із надбавкою на догляд — 7605,05 гривень.

Дітям з інвалідністю, хвороби яких пов’язані з Чорнобильською катастрофою від 6 до 18 років з надбавкою на догляд передбачено виплати у розмірі 4077,05 гривень.

Дітям з інвалідністю підгрупи А, хвороби яких пов’язані з Чорнобильською катастрофою від 6 до 18 років із надбавкою на догляд сума виплат становить 8871,05 гривень.

Важливо знати, що людям, які потребують постійного догляду сторонніх, відповідне має підтвердити рішення комісії МСЕК/оцінювання повсякденного функціонування.

Раніше ми розповідали, чи можна працювати людям з II групою інвалідності.

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