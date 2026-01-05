Пособие по безработице 2026: кому подняли выплаты

Новый 2026 год принес украинцам не только смену календарных дат, но и обновление социальных стандартов. В частности, ощутимые изменения произошли в кошельках тех, кто сейчас находится в поиске работы. С 1 января минимальный размер пособия по безработице официально вырос до 3 900 гривен.

Кому начислят 3 900 гривен: полный перечень категорий

Этот пересмотр социалки не случаен. Он стал логическим следствием очередного этапа повышения минимальной заработной платы в Украине, которая с начала года составляет 8 647 гривен (против прошлогодних 8 000 грн). Соответственно, вслед за минималкой подтянулись и выплаты для безработных.

Новый минимум в 3 900 грн (вместо предыдущих 3 600 грн) рассчитан на несколько основных групп граждан:

Люди с малым стажем: застрахованные лица, которые в течение последнего года имели менее 7 месяцев страхового стажа;

Специфические условия труда: те, кто работал неполный день/неделю, или если на момент назначения пособия отсутствуют данные для точного расчета средней заработной платы;

Жители оккупированных территорий и ВПО: переселенцы и лица, остающиеся в оккупации, но не имеющие возможности документально подтвердить свой страховой стаж.

Выплаты для молодежи и дисциплинарные случаи

Фонд также пересмотрел выплаты для наиболее уязвимых категорий и тех, кто потерял работу из-за собственных ошибок. Для них сумма выросла с 1 500 грн до 1 650 грн. Это касается:

Молодежи, которая ищет свое самое первое рабочее место и еще не имеет ни одного дня стажа;

Лиц, которых уволили по статье (нарушение трудовой дисциплины, прогул, утрата доверия и т. д.).

Важно знать, что вырос не только низ, но и верх выплат. Теперь максимальная сумма пособия по безработице равна размеру минимальной зарплаты — 8 647 грн.

Специалисты Службы занятости напоминают: для получения помощи необходимо официально зарегистрироваться в ближайшем центре занятости или через портал Дія. Автоматическое повышение выплат произойдет для всех, кто уже состоит на учете, начиная с первой январской выплаты.

Государственная поддержка во время безработицы — это важный финансовый мостик, однако главной целью остается возвращение человека на рынок труда. Кроме прямых выплат, государство предлагает инструменты для тех, кто готов сменить профессию или повысить квалификацию.

Особенно это актуально для людей, чью жизнь изменила война. Если вы стремитесь не просто получать помощь, а найти новую стабильную работу, советуем обратить внимание на специальные образовательные программы.

