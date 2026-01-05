Для тебя Экономия

Пособие по безработице 2026: кому подняли выплаты

Юлия Хоменко, редактор сайта 05 января 2026, 16:00 3 мин.
пособие по безработице январь 2026
Фото Depositphotos

Загрузка

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь