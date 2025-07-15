Ваучер на навчання для ВПО 2025: у кого є можливість безкоштовно здобути освіту

Українці, зокрема ВПО, можуть отримати ваучер на навчання та здобути освіту безкоштовно. Про цю можливість розповіли на Урядовому порталі. Читай, як отримати ваучер на навчання для ВПО.

Ваучер на навчання: хто може отримати

Таку змогу навчатися можуть отримати окремі категорії громадян, які мають професійно-технічну чи вищу освіту, але не перебувають на обліку у службі зайнятості як безробітні та не навчалися за кошти Фонду соцстрахування на випадок безробіття протягом останніх трьох років.

Серед тих, хто може скористатися цією можливістю:

люди від 45 років і старші (до виходу на пенсію);

ветерани та учасники бойових дій, якщо звертаються протягом трьох років після звільнення;

внутрішньо переміщені особи працездатного віку;

особи з інвалідністю;

громадяни, які отримали поранення через воєнну агресію або побували в полоні.

Сума, яку покриває ваучер, не перевищує 30 280 гривень. Якщо потрібна більша сума, то різницю сплачує сам студент або його роботодавець.

Як отримати ваучер на навчання для ВПО 2025: коротка інструкція

Цю програму можна використати для здобуття освіти за понад 150 спеціальностями у сферах ІТ, будівництва, медицини, транспорту, освіти, аграрного сектору, соціального захисту та інших напрямках. Повний перелік доступних професій можна знайти за посиланням.

Майбутній студент обирає професію, навчальний заклад та форму навчання (денну, заочну чи дистанційну) самостійно. Навчання проводять профтехучилища, коледжі, університети або інші організації, які мають відповідну ліцензію.

Щоб отримати ваучер, треба:

визначитися з напрямком підготовки та навчальним закладом;

подати заяву через сайт Державної служби зайнятості. Також це можна зробити особисто у центрі. Не забудь про необхідні документи: паспорт, ІПН, диплом чи атестат, трудова книжка;

після отримання ваучера протягом 90 днів укласти договір про навчання із закладом освіти.

В Україні також діють різні пільги на навчання для УБД та їхніх дітей. Читай більше за посиланням.

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