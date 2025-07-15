Для тебе Освіта

Ваучер на навчання для ВПО 2025: у кого є можливість безкоштовно здобути освіту

Богдана Макалюк, журналістка сайту 15 Липня 2025, 14:45 2 хв.
Ваучер на навчання для ВПО 2025
Фото Unsplash

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