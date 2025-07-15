Ваучер на обучение для ВПЛ 2025: у кого есть возможность бесплатно получить образование

Украинцы, в частности ВПЛ, могут получить ваучер на обучение и получить образование бесплатно. Об этой возможности рассказали на Правительственном портале. Читай, как получить ваучер на обучение для ВПЛ.

Ваучер на обучение: кто может получить

Получить такую возможность могут отдельные категории граждан, которые имеют профессионально-техническое или высшее образование, но не состоят на учете в службе занятости как безработные и не учились за средства Фонда соцстрахования на случай безработицы в течение последних трех лет.

Среди тех, кто может воспользоваться этой возможностью:

люди от 45 лет и старше (до выхода на пенсию);

ветераны и участники боевых действий, если обращаются в течение трех лет после увольнения;

внутренне перемещенные лица трудоспособного возраста;

лица с инвалидностью;

граждане, получившие ранения из-за военной агрессии или побывавшие в плену.

Сумма, покрываемая ваучером, не превышает 30 280 гривен. Если нужно заплатить больше, разницу платит сам студент или его работодатель.

Как получить ваучер на обучение для ВПЛ 2025: краткая инструкция

Эту возможность можно использовать для получения образования по более чем 150 специальностям в сферах IT, строительства, медицины, транспорта, образования, аграрного сектора, социальной защиты и других направлениях. Полный список доступных профессий можно найти по ссылке.

Будущий студент выбирает профессию, учебное заведение и форму обучения (дневную, заочную или дистанционную) самостоятельно. Обучение проводят профтехучилища, колледжи, университеты или другие организации, имеющие соответствующую лицензию.

Чтобы получить ваучер, нужно:

определиться с направлением подготовки и учебным заведением;

подать заявление через сайт Государственной службы занятости. Также это можно сделать лично в центре. Не забудь необходимые документы: паспорт, ИНН, диплом или аттестат, трудовая книжка;

после получения ваучера в течение 90 дней заключить договор об учебе с учебным заведением.



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