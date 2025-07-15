Для тебя Образование

Ваучер на обучение для ВПЛ 2025: у кого есть возможность бесплатно получить образование

Богдана Макалюк, журналист сайта 15 июля 2025, 14:45
Ваучер на обучение для ВПЛ 2025
Фото Unsplash

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