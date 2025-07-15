Ваучер на обучение для ВПЛ 2025: у кого есть возможность бесплатно получить образование

Фото Unsplash Украинцы, в частности ВПЛ, могут получить ваучер на обучение и получить образование бесплатно. Об этой возможности рассказали на Правительственном портале. Читай, как получить ваучер на обучение для ВПЛ. Ваучер на обучение: кто может получить Получить такую возможность могут отдельные категории граждан, которые имеют профессионально-техническое или высшее образование, но не состоят на учете в службе занятости как безработные и не учились за средства Фонда соцстрахования на случай безработицы в течение последних трех лет. Среди тех, кто может воспользоваться этой возможностью: люди от 45 лет и старше (до выхода на пенсию); ветераны и участники боевых действий, если обращаются в течение трех лет после увольнения; внутренне перемещенные лица трудоспособного возраста; лица с инвалидностью; граждане, получившие ранения из-за военной агрессии или побывавшие в плену. Читать по теме Обучение детей с инвалидностью: как воспользоваться новой образовательной услугой Минсоцполитики Как получить новую социальную помощь для ребенка с инвалидностью: читай в материале. Сумма, покрываемая ваучером, не превышает 30 280 гривен. Если нужно заплатить больше, разницу платит сам студент или его работодатель. Как получить ваучер на обучение для ВПЛ 2025: краткая инструкция Эту возможность можно использовать для получения образования по более чем 150 специальностям в сферах IT, строительства, медицины, транспорта, образования, аграрного сектора, социальной защиты и других направлениях. Полный список доступных профессий можно найти по ссылке. Будущий студент выбирает профессию, учебное заведение и форму обучения (дневную, заочную или дистанционную) самостоятельно. Обучение проводят профтехучилища, колледжи, университеты или другие организации, имеющие соответствующую лицензию. Чтобы получить ваучер, нужно: определиться с направлением подготовки и учебным заведением; подать заявление через сайт Государственной службы занятости. Также это можно сделать лично в центре. Не забудь необходимые документы: паспорт, ИНН, диплом или аттестат, трудовая книжка; после получения ваучера в течение 90 дней заключить договор об учебе с учебным заведением. В Украине также действуют разные льготы на обучение для УБД и их детей. Читай больше по ссылке. Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал! Теги: освіта Если увидели ошибку, выделите её, пожалуйста, и нажмите Ctrl + Enter