Допомога по безробіттю 2026: кому підняли виплати

Новий 2026 рік приніс українцям не лише зміну календарних дат, а й оновлення соціальних стандартів. Зокрема, відчутні зміни відбулися у гаманцях тих, хто наразі перебуває у пошуку роботи. З 1 січня мінімальний розмір допомоги по безробіттю офіційно зріс до 3 900 гривень.

Про це повідомили у Державній службі зайнятості, яку цитує Укрінформ.

Кому нарахують 3 900 гривень: повний перелік категорій

Цей перегляд соціалки не є випадковим. Він став логічним наслідком чергового етапу підвищення мінімальної заробітної плати в Україні, яка з початку року становить 8 647 гривень (проти торішніх 8 000 грн). Відповідно, за мінімалкою підтягнулися і виплати для безробітних.

Новий мінімум у 3 900 грн (замість попередніх 3 600 грн) розрахований на кілька основних груп громадян:

Люди з малим стажем: застраховані особи, які протягом останнього року мали менше 7 місяців страхового стажу;

Специфічні умови праці: ті, хто працював неповний день/тиждень, або якщо на момент призначення допомоги немає даних для точного розрахунку середньої зарплати;

Мешканці окупованих територій та ВПО : переселенці та особи, які залишаються в окупації, але не можуть документально підтвердити свій страховий стаж.

Виплати для молоді та дисциплінарні випадки

Фонд також переглянув виплати для найбільш вразливих категорій та тих, хто втратив роботу через власні помилки. Для них сума зросла з 1 500 грн до 1 650 грн. Це стосується:

Молоді, яка шукає своє найперше робоче місце і ще не має жодного дня стажу;

Осіб, яких звільнили за статтею (порушення трудової дисципліни, прогули, втрата довіри тощо).

Важливо знати, що зріс не лише низ, а й верх виплат. Тепер максимальна сума допомоги по безробіттю дорівнює розміру мінімальної зарплати — 8 647 грн.

Фахівці Служби зайнятості нагадують: для отримання допомоги необхідно офіційно зареєструватися у найближчому центрі зайнятості або через портал Дія. Автоматичне підвищення виплат відбудеться для всіх, хто вже перебуває на обліку, починаючи з першої січневої виплати.

Державна підтримка під час безробіття — це важливий фінансовий місток, проте головною метою залишається повернення людини на ринок праці. Окрім прямих виплат, держава пропонує інструменти для тих, хто готовий змінити фах або підвищити кваліфікацію.

Особливо це актуально для людей, чиє життя змінила війна. Якщо ви прагнете не просто отримувати допомогу, а знайти нову стабільну роботу, радимо звернути увагу на спеціальні освітні програми.

