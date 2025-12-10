Индекс инфляции в ноябре 2025 года: насколько повысились цены

По данным Государственной службы статистики Украины, инфляция на потребительском рынке в ноябре 2025 года по сравнению с октябрем составила 0,4%, а по сравнению с ноябрем 2024 года — 9,3%. Базовая инфляция за месяц составила 0,3%, за год — 9,3%.

Эти показатели отражают умеренный рост цен, обусловленный сезонными факторами и изменениями в отдельных категориях товаров и услуг — читайте в материале подробнее.

Индекс инфляции в ноябре 2025 года: что подорожало, а что — нет

Наибольший рост цен зафиксирован в сегменте продуктов питания и безалкогольных напитков — на 0,8%: яйца подорожали на 12,6%, овощи, сало, продукты переработки зерновых, рыба, подсолнечное масло, макаронные изделия, кисломолочная продукция, сыры, молоко, говядина — на 4,6%.

В то же время фрукты, свинина, сахар, мясо птицы и рис подешевели на 3,0%.

Алкогольные напитки и табачные изделия выросли на 1,2%, в том числе табачные — на 1,9%. Транспорт подорожал на 0,5%: проезд в железнодорожном транспорте — на 1,6%, в автодорожном — на 0,6%, топливо и масла — на 0,5%.

Кроме того, одежда и обувь подешевели на 2,3%: обувь — на 2,9%, одежда — на 1,9%.

Такие показатели могут повлиять на монетарную политику НБУ в ближайшие месяцы.

