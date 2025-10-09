Цены на газ не изменятся — правительство приняло план прохождения зимы

Правительство Украины приняло комплексный план прохождения зимы, который будет служить дорожной картой для всех министерств и служб в условиях военных угроз. Читай в материале, что представляет собой план и изменятся ли цены.

План прохождения зимы: что известно

Об утвержденном плане сообщила Премьер Юлия Свириденко в Facebook. Он предусматривает защиту энергообъектов, обеспечение резерва оборудования и материалов, а также алгоритм быстрой реакции на потенциальные атаки.

Для предотвращения блекаутов в областях будут постоянно работать антикризисные штабы, что позволит слаженно действовать для предотвращения и ликвидации последствий вражеских обстрелов. Особое внимание акцентируется на предотвращении срыва отопительного сезона.

Кроме того, правительство продолжило возложение специальных обязанностей на субъекты рынка природного газа. Фиксированная цена на газ для населения и бюджетных учреждений останется неизменной до 31 марта 2026 года:

для населения тариф составляет 7 420 грн за 1000 кубических метров (с НДС);

для бюджетных учреждений — 16 390 грн в 1000 кубических метров.

Это решение обеспечит стабильные тарифы в течение всего отопительного сезона. Также, по словам Премьера, такие меры помогут предотвратить кризисы и быстро реагировать на вызовы, связанные с энергетической безопасностью в зимний период.

