ЕС окончательно согласовал дату полного отказа от российского газа: когда это произойдет

Европа делает решительный шаг к энергетической независимости. Представители Европарламента и Совета ЕС достигли исторической договоренности, цель которой — окончательно перекрыть газовый вентиль для России до конца 2027 года.
Эпоха энергетического шантажа Кремля подходит к концу. Об этом идет речь на сайте совета Европейского Союза.
План REPowerEU в действии: когда перекроют трубу
Предварительное соглашение, заключенное в Брюсселе, стало важным этапом реализации стратегии REPowerEU.
Главная цель — создать устойчивый энергетический рынок Евросоюза, который больше не будет зависеть от прихотей Москвы и ее попыток использовать природный газ как оружие.
Согласно новому регламенту, полный отказ от российского газа будет происходить в два этапа, но с четкими дедлайнами:
-
С 1 января 2027 года — вводится полный запрет на импорт российского сжиженного природного газа;
-
До 30 сентября 2027 года (в исключительных случаях — до 1 ноября) — должен быть полностью остановлен импорт трубопроводного газа.
Что будет с действующими контрактами
Европейские чиновники понимают сложность процесса, поэтому предусмотрели переходный период. Для текущих соглашений будут действовать специальные правила:
- Изменения в действующие контракты возможны исключительно по техническим причинам.
- Категорически запрещено увеличивать объемы поставок газа из РФ.
Это означает, что попытки Газпрома или европейских компаний подписать новые, более выгодные соглашения напоследок будут заблокированы.
Аварийный предохранитель: возможен ли шаг назад
Несмотря на жесткую позицию, Совет ЕС и Европарламент оставили пространство для маневра на случай форс-мажоров. В регламенте сохранен так называемый пункт о приостановке.
Он позволяет временно снять запрет, но условия его активации стали значительно строже. Вернуться к импорту российского газа можно будет только:
- В случае внезапной угрозы энергетической безопасности стран-членов.
- При условии официального объявления чрезвычайного положения.
- Только на ограниченный период времени.
Ситуация остается парадоксальной: несмотря на войну и санкции, Европа все еще покупает значительные объемы топлива у страны-агрессора.
По данным за ноябрь 2025 года, экспорт российского газа оставался стабильно высоким — только через Турецкий поток прокачивалось более 54 млн кубометров в сутки.
Всего за 11 месяцев прошлого года РФ успела продать в Европу (включая транзит через Украину) почти 30 миллиардов кубометров голубого топлива. Новый регламент призван раз и навсегда разорвать этот замкнутый круг и лишить Россию сверхдоходов от энергоносителей.
Сейчас документ ожидает финального официального одобрения Советом ЕС и Европарламентом, после чего станет законом.
Своими жесткими действиями Россия теряет союзников не только в Европе. Ранее мы рассказывали, почему Казахстан будет экспортировать нефть в обход РФ.
Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!