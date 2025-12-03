ЕС окончательно согласовал дату полного отказа от российского газа: когда это произойдет

Европа делает решительный шаг к энергетической независимости. Представители Европарламента и Совета ЕС достигли исторической договоренности, цель которой — окончательно перекрыть газовый вентиль для России до конца 2027 года.

Эпоха энергетического шантажа Кремля подходит к концу. Об этом идет речь на сайте совета Европейского Союза.

План REPowerEU в действии: когда перекроют трубу

Предварительное соглашение, заключенное в Брюсселе, стало важным этапом реализации стратегии REPowerEU.

Главная цель — создать устойчивый энергетический рынок Евросоюза, который больше не будет зависеть от прихотей Москвы и ее попыток использовать природный газ как оружие.

Согласно новому регламенту, полный отказ от российского газа будет происходить в два этапа, но с четкими дедлайнами:

С 1 января 2027 года — вводится полный запрет на импорт российского сжиженного природного газа;

До 30 сентября 2027 года (в исключительных случаях — до 1 ноября) — должен быть полностью остановлен импорт трубопроводного газа.

Что будет с действующими контрактами

Европейские чиновники понимают сложность процесса, поэтому предусмотрели переходный период. Для текущих соглашений будут действовать специальные правила:

Изменения в действующие контракты возможны исключительно по техническим причинам.

Категорически запрещено увеличивать объемы поставок газа из РФ.

Это означает, что попытки Газпрома или европейских компаний подписать новые, более выгодные соглашения напоследок будут заблокированы.

Читать по теме Пора перекрыть кран: ЕС запретит импорт сжиженного газа из России Несмотря на войну, ЕС покупает газ у России.

Аварийный предохранитель: возможен ли шаг назад

Несмотря на жесткую позицию, Совет ЕС и Европарламент оставили пространство для маневра на случай форс-мажоров. В регламенте сохранен так называемый пункт о приостановке.

Он позволяет временно снять запрет, но условия его активации стали значительно строже. Вернуться к импорту российского газа можно будет только:

В случае внезапной угрозы энергетической безопасности стран-членов.

При условии официального объявления чрезвычайного положения.

Только на ограниченный период времени.

Ситуация остается парадоксальной: несмотря на войну и санкции, Европа все еще покупает значительные объемы топлива у страны-агрессора.

По данным за ноябрь 2025 года, экспорт российского газа оставался стабильно высоким — только через Турецкий поток прокачивалось более 54 млн кубометров в сутки.

Всего за 11 месяцев прошлого года РФ успела продать в Европу (включая транзит через Украину) почти 30 миллиардов кубометров голубого топлива. Новый регламент призван раз и навсегда разорвать этот замкнутый круг и лишить Россию сверхдоходов от энергоносителей.

Сейчас документ ожидает финального официального одобрения Советом ЕС и Европарламентом, после чего станет законом.

Своими жесткими действиями Россия теряет союзников не только в Европе. Ранее мы рассказывали, почему Казахстан будет экспортировать нефть в обход РФ.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!