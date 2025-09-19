Пора перекрыть кран: ЕС запретит импорт сжиженного газа из России

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и высокая представительница ЕС по вопросам внешней и политики безопасности Кая Каллас сообщили, что Европейский Союз предлагает запретить импорт российского сжиженного газа уже до 1 января 2027 года. Такое решение может войти в 19 пакет санкций против России.

ЕС хочет запретить импорт сжиженного газа из России

Европейская правда делится, что ЕС хочет, чтобы такой запрет не только вошел в следующий пакет санкций, но и заработал до начала 2027 года.

Военная экономика России держится на доходах от ископаемого топлива. Мы хотим сократить эти доходы. Поэтому мы запрещаем импорт российского СПГ на европейские рынки. Пора перекрыть кран. Мы готовы к этому, — делится Урсула фон дер Ляйен.

Кая Каллас добавила, что Европейский Союз планирует полностью отказаться от российского сжиженного газа до конца 2026 года. Все краткосрочные контракты должны закончиться до 17 июня 2026 года.

До конца 2025 года каждая страна ЕС, включая те, которые не имеют выхода к морю (Венгрия, Словакия), должны предоставить подробные планы по отказу от российского газа.

Прекращение поставок российского сжиженного газа в ЕС не окажет сильного влияния, ведь по прогнозам во второй половине следующего года ожидается избыточное предложение.

19-й пакет санкций до сих пор не был введен из-за Дональда Трампа. Американский президент потребовал более жестких действий от ЕС. Его должны были представить 17 сентября.

Сколько газа покупает ЕС у России

Несмотря на полномасштабную войну России против Украины, Европейский Союз продолжает покупать газ у России.

За 2025 год известно, что за первые полгода был приобретен сжиженный природный газ на €4,5 млрд. И за последний год темпы покупки и импорта только выросли — на 29% за аналогичный период 2024 года.

За весь 2024 год ЕС приобрел у России газа примерно на €15,6 млрд. Поставки из РФ в прошлом году составили почти 19% всего импорта.

Несмотря на все, крупнейшим поставщиком газа в Европу остаются Соединенные Штаты Америки, которые за первое полугодие 2025 года продали Европе сжиженного газа на €13,7 миллиардов.

К 2028 году Евросоюз купит у США сжиженный газ, ядерные энергопродукты и нефть на сумму $750 млрд.

