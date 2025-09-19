Час перекрити кран: ЄС заборонить імпорт скрапленого газу з Росії

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн та висока представниця ЄС з питань зовнішньої і безпекової політики Кая Каллас повідомили, Європейський Союз пропонує заборонити імпорт російського скрапленого газу вже до 1 січня 2027 року. Таке рішення може увійти в 19-й пакет санкцій проти Росії.

ЄС хоче заборонити імпорт скрапленого газу з Росії

Європейська правда ділиться, що ЄС хоче, аби така заборона не лише увійшла до наступного пакету санкцій, а й запрацювала до початку 2027 року.

Військова економіка Росії тримається на доходах від викопного палива. Ми хочемо скоротити ці доходи. Тому ми забороняємо імпорт російського СПГ на європейські ринки. Час перекрити кран. Ми готові до цього, — ділиться Урсула фон дер Ляєн.

Кая Каллас додала, що Європейський Союз планує повністю відмовитися від російського скрапленого газу до кінця 2026 року. Усі короткострокові контракти мають закінчитися до 17 червня 2026.

До кінця 2025 року кожна країна ЄС, включно з тими, що не мають виходу до моря (Угорщина, Словаччина), мають надати детальні плани щодо відмови від російського газу.

Припинення постачань російського скрапленого газу до ЄС не матиме сильного впливу, адже за прогнозами у другій половині наступного року очікується надлишкова пропозиція.

19-й пакет санкцій досі не запровадили через Дональда Трампа. Американський президент зажадав жорсткіших дій від ЄС. Його мали представити 17 вересня.

Скільки газу купує ЄС у Росії

Попри повномасштабну війну Росії проти України, Європейський Союз продовжує купувати газ у Росії.

За 2025 рік відомо, що за перші півроку було придбано скрапленого природного газу на €4,5 млрд. І за останній рік темпи купівлі й імпорту лише зросли — на 29% за аналогічний період 2024 року.

За весь 2024 рік ЄС придбав у Росії газу на приблизно €15,6 млрд. Поставки з РФ торік склали майже 19% усього імпорту.

Попри все, найбільшим постачальником газу до Європи залишаються Сполучені Штати Америки, які за перше півріччя 2025 продали Європі скрапленого газу на €13,7 мільярдів.

До 2028 року Євросоюз купить у США скраплений газ, ядерні енергопродукти та нафту на суму $750 млрд.

