Для тебе Новини

ЄС остаточно узгодив дату повної відмови від російського газу: коли це станеться

Юлія Хоменко, редакторка сайту 03 Грудня 2025, 10:40 3 хв.
Відмова від газу з РФ: Європарламент та Рада ЄС погодили графік заборони
Фото Pexels

Завантаження

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь