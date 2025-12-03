ЄС остаточно узгодив дату повної відмови від російського газу: коли це станеться

Європа робить рішучий крок до енергетичної незалежності. Представники Європарламенту та Ради ЄС досягли історичної домовленості, яка має на меті остаточно перекрити газовий вентиль для Росії до кінця 2027 року.

Епоха енергетичного шантажу Кремля добігає кінця. Про це йдеться на сайті ради Європейського Союзу.

План REPowerEU в дії: коли перекриють трубу

Попередня угода, укладена в Брюсселі, стала важливим етапом реалізації стратегії REPowerEU. Головна мета — створити стійкий енергетичний ринок Євросоюзу, який більше не залежатиме від забаганок Москви та її спроб використовувати природний газ як зброю.

Згідно з новим регламентом, повна відмова від російського газу відбуватиметься у два етапи, але з чіткими дедлайнами:

З 1 січня 2027 року — вводиться повна заборона на імпорт російського зрідженого природного газу;

До 30 вересня 2027 року (у виняткових випадках — до 1 листопада) — має бути повністю зупинено імпорт трубопровідного газу.

Що буде з чинними контрактами

Європейські чиновники розуміють складність процесу, тому передбачили перехідний період. Для поточних угод діятимуть спеціальні правила:

Зміни до чинних контрактів можливі виключно з технічних причин.

Категорично заборонено збільшувати обсяги постачання газу з РФ.

Це означає, що спроби Газпрому чи європейських компаній підписати нові, більш вигідні угоди наостанок будуть заблоковані.

Аварійний запобіжник: чи можливий крок назад

Попри жорстку позицію, Рада ЄС та Європарламент залишили простір для маневру на випадок форс-мажорів. У регламенті збережено так званий пункт про призупинення.

Він дозволяє тимчасово зняти заборону, але умови його активації стали значно суворішими. Повернутися до імпорту російського газу можна буде лише:

у разі раптової загрози енергетичній безпеці країн-членів;

за умови офіційного оголошення надзвичайного стану;

лише на обмежений період часу.

Ситуація залишається парадоксальною: попри війну та санкції, Європа все ще купує значні обсяги палива у країни-агресора.

За даними за листопад 2025 року, експорт російського газу залишався стабільно високим — лише через Турецький потік прокачувалося понад 54 млн кубометрів на добу.

Загалом за 11 місяців минулого року РФ встигла продати до Європи (включно з транзитом через Україну) майже 30 мільярдів кубометрів блакитного палива.

Новий регламент покликаний раз і назавжди розірвати це замкнене коло та позбавити Росію надприбутків від енергоносіїв.

Наразі документ очікує на фінальне офіційне схвалення Радою ЄС та Європарламентом, після чого стане законом.

Своїми жорсткими діями Росія втрачає союзників не тільки в Європі. Раніше ми розповідали, чому Казахстан експортуватиме нафту в обхід РФ.

